الإسماعيلى يسعى لفك نحس ملعبه فى مواجهة الرجاء الجريح

الأهلى في مهمة تصحيح المسار أمام بتروجيت.. والزمالك يختبر قوته أمام الأسيوطيعلى المصرىتنطلق اليوم الأربعاء، الجولة السادسة عشرة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، والتى تقام لقاءاتها على مدار 4 أيام، حيث يسعى إنبى لمواصله صحوته عندما يستضيف فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم، فريق النصر، على ستاد ب

الأهلى في مهمة تصحيح المسار أمام بتروجيت.. والزمالك يختبر قوته أمام الأسيوطي





على المصرى

تنطلق اليوم الأربعاء، الجولة السادسة عشرة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، والتى تقام لقاءاتها على مدار 4 أيام، حيث يسعى إنبى لمواصله صحوته عندما يستضيف فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم، فريق النصر، على ستاد بتروسبورت، فيما يأمل الإسماعيلى فى فك نحس ستاد الإسماعيلية، عندما يلاقى الرجاء، فى الخامسة مساء.

وتقام يوم الخميس مباراة واحدة، حيث يحل طنطا ضيفا على المصرى، فى الخامسة مساء، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ويلتقى يوم السابعة من مساء الجمعة، الأهلى مع بتروجيت على نفس الملعب، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسبانى، وديا يوم السبت بملعب برج العرب أيضا.

وتختتم الجولة يوم السبت المقبل، بخمسة لقاءات، حيث يلعب الداخلية مع سموح على ستاد كلية الشرطة، والأسيوطى سبورت مع الزمالك على ستاد أسمنت أسيوط، ويقام اللقاءان فى الثالثة إلا الربع عصرا، ويلتقى المقاولون العرب مع طلائع الجيش على ستاد عثمان أحمد عثمان، والاتحاد السكندرى مع مصر المقاصة على ستاد الإسكندرية، وتلعب المباراتان فى الخامسة مساء، وفى آخر لقاءات الجولة، يحل وادى دجلة المنتشى بانتصاراته الأخيرة، ضيفا على الإنتاج الحربى، فى السابعة والنصف مساء، على ستاد السلام.