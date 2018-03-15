الإسماعيلى يستعيد وصافة الدورى بفوزه على بتروجت

على المصرىحقق فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى فوزًا على مضيفه بتروجت، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن لقاءات اليوم الأخير للأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سجل هدف اللقاء الوحيد، الكولومبى دييجو كالديرون، ف

على المصرى





حقق فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى فوزًا على مضيفه بتروجت، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن لقاءات اليوم الأخير للأسبوع التاسع والعشرين من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء الوحيد، الكولومبى دييجو كالديرون، فى الدقيقة 38 من عُمر الشوط الأول، الذى أداره أمين عمر، وعاونه شريف عبد الله وممدوح مصطفى، وعلى طلبة حكمًا رابعًا، وكل من عمرو عايد ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

ورفع المهاجم الكولومبى بهدف فى لقاء اليوم، رصيده من الأهداف إلى الرقم 14، ليفض الشراكة مع عمر السعيد، مهاجم وادى دجلة، ويضيّق الخناق على المغربى وليد أزارو، كمهاجم الأهلى، والذى يتصدر قائمة هدافي الدورى المصرى برصيد 17 هدفًا.

بتلك النتيجة يعود الإسماعيلى لوصافه جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده للنقطة 56، خلف النادى الأهلى صاحب الـ75 نقطة، والذى حسم اللقب فى الجولة الحالية، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع المصرى، فيما تجمّد رصيد بتروجت عند 36 نقطة، وبقي فى المركز التاسع بالجدول.