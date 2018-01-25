الإسماعيلى يدعم صفوفه بإعادة شكرى نجيب من المقاولون العرب

– أبو جريشة يقود الدراويش أمام اﻷهلي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي





علي المصري

أنهى مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إعارة شكرى نجيب مهاجم الفريق ليعود اللاعب للانتظام فى تدريبات فريقه مره أخرى نظرا لحاجة الفريق لجهوده فى الوقت الحالى.

وكان اللاعب قد انتقل لصفوف ذئاب الجبل مطلع الموسم الحالى على سبيل الاعارة وظهر بشكل ملفت للغاية خلال مباريات الدور الاول، يأتى ذلك فى ظل سعى مجلس الادارة فى تدعيم الجانب الهجومى للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسئولى الاسماعيلى فى الحصول على توقيع احمد على الظهير الايمن لبنى عبيد، حرصا الادارة على تدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية، وكانت لجنة الكرة بالنادى الاسماعيلى تتابع اللاعب الفترة الماضية خلال مباريات فريقه، ونال اشادة الجهاز الفنى للاسماعيلى من خلال مشاركتة فى التدرييات الجماعية الاخيرة.

وأسندت إدارة الدراويش، مهمة القيادة الفنية للفريق لمحمد محسن أبو جريشة المدرب العام، خلال مباراة الأهلى القادمة فى الجولة الـ 21 من الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووافق المجلس على عودة عمر جمال لاعب وسط الفريق الى المقاولون العرب مرة اخرى، بعدما ابتعد عن التشكيل الاساسى للاسماعيلى فى معظم مباريات الدور الاول، مما دفع مسئولى الدراويش للموافقة على عودته لذئاب الجبل مره اخرى حتى يحصل اللاعب على فرصة المشاركة بالمباريات، علما بان اللاعب انتقل للاسماعيلى قادما من المقاولون فى مطلع الصيف الحالى .

ومنح الضوء الاخضر لمسئولى بتروجيت للحصول على خدمات لاعب وسط الفريق احمد جمال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووقع على عقود انتقال للفريق البترولي لموسمين ونصف، وتسلم اداري بتروجيت الاستغناء الخاص باللاعب، الذي يعد احد نتاجات قطاع الناشئين بالنادى الاسماعيلى، لكنه لم يستطع حجز مكان اساسى فى تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية