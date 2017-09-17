الإسماعيلى والمقاولون حبايب .. وسموحة يحقق فوزه الأول

على المصرى سيطر التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على ديربى أولاد العم، بين الإسماعيلى والمقاولون العرب، والذى أقيم على ستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الأسبوع الثانى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى نسخته الـ 59. تقدم محمد فاروق أحمد على…



على المصرى

سيطر التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، على ديربى أولاد العم، بين الإسماعيلى والمقاولون العرب، والذى أقيم على ستاد الإسماعيلية، ضمن لقاءات الأسبوع الثانى من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى نسخته الـ 59.

تقدم محمد فاروق أحمد على بهدف للمقاولون العرب، فى الدقيقة 37 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمود متولى للإسماعيلى فى الدقيقة 77 من عمر اللقاء، وأضاع محمد فاروق ضربة جزاء لذئاب الجبل، فى الدقيقة 16، تصدى لها محمد عواد حارس الدراويش.

بتلك النتيجة، يحصد الإسماعيلى النقطة الرابعة فى المسابقة، ليقفز للمركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بصفة مؤقتة، لحين نهاية لقاءات الجولة الثانية من البطولة، وهو نفس رصيد المقاولون العرب صاحب المركز الثانى.

وكانت لقاءات اليوم، قد أفتتحت بفوز سموحة على ضيفه طنطا، بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقين بينهما على ستاد الإسكندرية، ليحقق الفريق السكندرى، فوزه الأول فى المسابقة، بقيادة مديره الفني التشيكي فرانز شتراكا.

سجل هدفى أصحاب الأرض، محمد حمدي زكي فى الدقيقة 45، قبل أن يضاعف النتيجة حسام حسن فى الدقيقة 51، ليرفع الفريق السكندرى رصيده للنقطة الرابعة، محتلا المركز الخامس، بينما تجمد طنطا عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.