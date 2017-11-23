الإسماعيلة : تطوير القاهرة الخديوية وفق أساليب أكثر استدامة

مليار جنيه حجم استثماراتنا ونبحث إعادة المساحات الخضراء سمر السيد وهاجر عمران: قال محمد الطاهر، العضو المنتدب لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، إن الشركة تم إنشاؤها عام 2008 برأسمال 67 مليون دولار، للعمل فى تطوير وسط المدينة والاهتمام بمنطقة القاهرة الخديوية، وتم التفاوض وشراء أكثر من 2

مليار جنيه حجم استثماراتنا ونبحث إعادة المساحات الخضراء

سمر السيد وهاجر عمران:

قال محمد الطاهر، العضو المنتدب لشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، إن الشركة تم إنشاؤها عام 2008 برأسمال 67 مليون دولار، للعمل فى تطوير وسط المدينة والاهتمام بمنطقة القاهرة الخديوية، وتم التفاوض وشراء أكثر من 23 عقارا فى تلك المنطقة من أراضى ومبانى ذات تراث تاريخى، وبعض المحال، علاوةُ على الاستحواذ على عقارات وإعادة استخدامها لجعلها مواكبة للعصر مثل مبنى القنصلية الفرنسية الذى يتم تجديده بالتعاون مع السفارة .

و أضاف – فى كلمته بفعاليات منتدى المدن المستدامة الذى تنظمه “الأهرام إبدو” اليوم الخميس – أنه من المقرر افتتاح أحد المبانى بمنطقة وسط المدينة بعد تطويره فى يناير المقبل، مشيراً إلى أنه تم تجديده وفق أساليب أكثر استيعابأً لاحتياجات العصر وبطرق أكثر استدامة فى الطاقة وسهلة الاستخدام.

وأشار إلى أنه تم وضع ألمونيوم بمبنى الفندق لعزل الصوت وتقليل الانبعاثات الحرارية واستهلاك الكهرباء من التكييف مع واستخدام معايير يابانية للتبريد وأرضيات من الأخشاب وغيرها من المعايير الصديقة للبيئة .

و أوضح أن حجم الاستثمارات الخاصة بالشركة حالياً تبلغ نحو مليار جنيه فى وسط المدينة، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على التراث الخارجى للمبنى مع تغييره من الداخل و الوضع فى الاعتبار الأثر البيئى، وتم التعاون مع الجمعيات المعنية بذلك لتطبيق معايير المبانى الخضراء غير الضارة بالبيئة .

ولفت إلى أن الشركة تواجه تحديات اليوم، مثل أن 1% من مساحة منطقة وسط المدينة البالغة 3 كم خضراء فقط، وهى نسبة ضعيفة مقارنة بالمدن العالمية الكبرى مثل باريس ومانهاتن، مشيراً إلى أنها تمتلك عقارات يعود تاريخها لأكثر من 100 عام، وكانت مبنية بطرق معينة مختلفة عن الوقت الحالى.

وأشار إلى أن الشركة تبحث حالياً إعادة المساحات الخضراء لوسط المدينة لكن هذا صعب، ولذا يتم التفكير بزراعة الأسطح وهذا يستلزم إدخال وسائل رى معنية، وتابع :” سيتم تطوير المبانى الإدارية ثم تطوير المطاعم ثم المبانى السكنية كوسيلة لجذب المواطنين للعيش هناك لأن الكثافة السكانية تتراوح بين 10 إلى 15 ألف نسمة فقط”.