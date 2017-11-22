الإسلامي للتنمية: 273% نموا في صافي المصادقات للبنك خلال العام

رضوى عبد الرازق: قال أناس العيصامى، ممثل البنك الإسلامى للتنمية إن البنك استطاع خلال 42 عاما تحقيق طفرة وتغيرات ملحوظة فى الدول الإسلامية الأعضاء وغير الأعضاء، حيث دعم البنك العدديد من المشروعات فى مختلف المجالات والتى تحقق التنمية. وأشار خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامى للت

رضوى عبد الرازق:

قال أناس العيصامى، ممثل البنك الإسلامى للتنمية إن البنك استطاع خلال 42 عاما تحقيق طفرة وتغيرات ملحوظة فى الدول الإسلامية الأعضاء وغير الأعضاء، حيث دعم البنك العدديد من المشروعات فى مختلف المجالات والتى تحقق التنمية.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامى للتنمية إلى أن الفترة الماضية شهدت نموا فى إجمالى المصادقات الصافية للبنك، والتى بلغ إجماليها حوالى 128 مليون دولار فى نهاية الربع الثانى من 2017 كما سجل صافى المصادقات أعلى معدل نمو ويقدر بـ273%.



وأشار إلى أن حجم المشروعات والفرص المتاحة حاليا يتجاوز 31 مليار دولار منها 8 مليارات دولار فى الدول العربية، لافتا إلى أن البنك يهدف إلى تحسين آليات التعاون بين الدول العربية، والعمل نحو تنفيذ مشروعات كبرى تسهم فى خلق كيانات كبيرة.