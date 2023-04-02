«الإسلامي للتنمية» يقدم 318 مليون يورو لمشروع القطار الكهربائي السريع

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) وافق خلال اجتماعه /السبت، على تقديم تمويل بقيمة 318 مليون يورو (344.5 مليون دولار) للمساهمة في المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر،



ويهدف مشروع القطار الكهربائي السريع لتوفير الوصول إلى أنظمة نقل آمنة، وبأسعار معقولة، ويمكن الوصول إليها، ومستدامة للجميع من خلال تطوير نظام سكة حديد سريع كهربائي مستدام وخضراء ومقاوم للمناخ بطول 660 كم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 25 مليون شخص سنويًا ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) بنحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.



وتأتي الموافقة، خلال الاجتماع رقم 350 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك اليوم في مدينة جدة بالسعودية برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور محمد الجاسر، حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على ثلاثة مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 403 ملايين دولار تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز الاستدامة في الدول الأعضاء في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتعليم والنقل.



وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية في بيان أهمية المشاريع المعتمدة قائلا: إن المشاريع التحويلية التي تمت الموافقة عليها في هذا الاجتماع سيكون لها أثر كبير في تحسين النقل والتعليم والطاقة، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ومعالجة حالات الطوارئ.. فلا تزال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملتزمة بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الازدهار والقدرة على الصمود، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة “.



ووافق مجلس البنك أيضا على تمويل إضافي قدره 13 مليون دولار لمشروع نقل الكهرباء في آسيا الوسطى وجنوب آسيا (CASA-1000) في جمهورية قيرغيزستان.. وكان البنك قد وافق في الأصل على 50 مليون دولار لهذا المشروع.