الإسلامية للتمويل تواصل تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية

المال - خاص اختتمت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، فعاليات منتدى الأعمال لاتفاقية أغادير والتي تضم (المغرب، تونس، مصر والأردن) والدول الأفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد في الدار البيضاء بالمملكة…

المال – خاص

اختتمت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، فعاليات منتدى الأعمال لاتفاقية أغادير والتي تضم (المغرب، تونس، مصر والأردن) والدول الأفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية 10-11 مايو 2018.

ويهدف المنتدى إلى تنمية وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية والأفريقية في إطار برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، وقد استعرضت جلسات المنتدى العديد من الموضوعات الرئيسية بما في ذلك تحسين إطار قانوني للتجارة والاستثمارات بين الدول أعضاء اتفاقية أغادير ودول غرب إفريقيا ، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة إلى القطاع الخاص والحلول المالية المخصصة للتجارة الخارجية.

ويتضمن برنامج المنتدى جلسة خاصة لاستكشاف طرق تطوير التجارة والاستثمار بين دولة فلسطين ودول غرب أفريقيا.

وعلى هامش المنتدى عززت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شراكتها مع البنك المركزي الشعبي (BCP) ، أحد اللاعبين الماليين الرئيسيين في أفريقيا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي وقعت في يونيو 2017 والتي قدمت بموجبها المؤسسة تمويلاً بقيمة 40 مليون يورو لفائدة بنك أتلانتيك (Banque Atlantique-ABI) في كوت ديفوار والتابع للبنك الشعبي المركزي (BCP.

وفي تعليق له حول المشاركة قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة : “تأتي مشاركة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) في هذا المنتدى الهام بالتوافق مع مهمتنا الأساسية لتطوير وتطوير التجارة البينية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسوف تستمر المؤسسة في مساعدة اوساط الأعمال في الدول الأعضاء على الوصول بشكل أفضل إلى تمويل التجارة لأن ذلك احد الوسائل لتحفيز النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر “.

يذكر أن “برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية” AATB” ” وهو برنامج مدته ثلاث سنوات صمم لهدف رئيسي لتطوير شراكات تجارية بين دول المنطقتين وتعزيز الشراكات القائمة والرفع من مستوى التبادل التجارى بين المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية من خلال التعاون بين مؤسسات دعم التجارة والاستثمار.