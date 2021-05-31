«الإسلامية للاستيراد» تفوز بتنفيذ المرحلة الثانية لحماية شاطئ الأبيض

انتهت هيئة حماية الشواطئ، التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، من ترسية المرحلة الثانية من مشروع حماية شاطئ الأبيض بمطروح، والتى فازت بها الشركة الإسلامية للاستيراد والتصدير.

وقال مصدر مسئول فى الهيئة إن «الإسلامية» فازت بالمشروع بعد منافسة مع 8 شركات، ضمت كلا من أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقى، و«قاصد خير» للتوريدات العمومية، وأركيمارين للمقاولات، والنيل العامة للطرق والكبارى، والنصر للمبانى والإنشاءات ( إيجيكو )، والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وإيدكس الدولية للهندسة والمقاولات، والكراكات المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل استكمال أعمال الحماية بعمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد 20 رأس حاجز شرق الحواجز الحالية لحماية منطقة شاطئ الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول 4 كم بتكلفة حوالى 175 مليون جنيه.

وأوضح أن الهيئة انتهت مؤخرا من المرحلة الأولى من حماية منطقة بطول 1500 متر طولى من الشاطئ والتى تعرضت خلال الفترة الأخيرة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج والتغيرات المناخية وتسببت فى تآكل المنطقة الشاطئية وتعرض طريق الكورنيش للخطر .

وتابع إن المشروع يتكون من خمسة رءوس حجرية على شكل حرف «T» و بمسافات بينية 300 متر.

وقال أشرف حبيشى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إن شاطئ الأبيض يعد أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالى 16 كم، ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة، وقامت المحافظة حديثاً بإنشاء طريق كورنيش قريب من البحر أمام القرى السياحية، كما ازدادت الاستثمارات بالمنطقة، ونظرا لتراجع خط الشاطئ فيها تحتم على الهيئة التدخل لحماية الاستثمارات.

وكانت الشركة الإسلامية للاستيراد والتصدير والمقاولات العمومية قد فازت أيضا مؤخراً بمشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب الجميل ( 2 ) وحتى غرب قرية الديبة ( المرحلة الأولى ) بمحافظة بورسعيد «العام الماضى » بعد منافسة مع 4 شركات تعمل فى نشاط حماية الشواطئ والأعمال البحرية، وذلك بتكلفة قدرها 42.9 مليون جنيه.

وبدأت هيئة حماية الشواطئ منذ 2018 فى عدة مشروعات بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ لحماية سواحل البحر بها، خاصة المناطق المنخفضة.