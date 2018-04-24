الإسلامية للاستثمار الخليجى تبيع باقي حصتها ببنك فيصل المصرى

رجب عز الدينأعلن بنك فيصل الإسلامى المصرى قيام شركة الإسلامية للاستثمار الخليجى بالشارقة "تحت التصفية" ببيع أغلب المتبقى من حصتها بالبنك من الإصدارين المصرى والأجنبى.وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، إن شركة الإسلامية للاستثمار الخليجى باعت 9.1 مليون سهم "إصدار الدولار" بقيمة 9.8 مليون

رجب عز الدين





أعلن بنك فيصل الإسلامى المصرى قيام شركة الإسلامية للاستثمار الخليجى بالشارقة “تحت التصفية” ببيع أغلب المتبقى من حصتها بالبنك من الإصدارين المصرى والأجنبى.

وقال البنك، فى بيان للبورصة المصرية، إن شركة الإسلامية للاستثمار الخليجى باعت 9.1 مليون سهم “إصدار الدولار” بقيمة 9.8 مليون دولار تقريبًا، إضافة إلى 1.8 مليون سهم “إصدار الجنيه” بقيمة إجمالية 33.7 مليون جنيه لتنخفض حصتها من 2.99% إلى 0.0000027% بعد العملية.

وأضاف البنك أن متوسط سعر السهم فى الصفقة بلغ 18.46 جنيه للإصدار المحلى، و1.08 دولار أمريكى للإصدار الأجنبى، وتم التنفيذ بواسطة شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

فى سياق متصل قال البنك إن شركة MFAI JERSEY LIMITED اشترت الحصص المشار إليها لترفع حصتها إلى 6.25% من أسهم البنك مقارنة بنحو 3.25% قبل العملية.