الإسلامية لتمويل التجارة تنظم جلسات بتونس عن النمو فى أفريقيا

المال - خاصتنظم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC) مع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص والحكومة التونسية، حلقة نقاشية على مستوى عال تحت عنوان: " تونس تنضم إلى كتل تجارية جديدة في أفريقيا "كوميسا، إيكواس" الآثار، والإصلاحات اللازمة لدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وسوف تعق

المال – خاص

تنظم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC) مع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص والحكومة التونسية، حلقة نقاشية على مستوى عال تحت عنوان: ” تونس تنضم إلى كتل تجارية جديدة في أفريقيا “كوميسا، إيكواس” الآثار، والإصلاحات اللازمة لدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وسوف تعقد الجلسة في تونس 3 أبريل المقبل بحضور وزير التجارة بالجمهورية التونسية عمر الباهي، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وتأتي ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة نخبة من قادة الفكر وذوي المعرفة من رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية، وذلك على هامش الاجتماع الـ 43 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية.

ومن المنتظر أن تمثل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية بصفتها محافظ مصر في البنك.

وسوف تتناول الجلسة لمحة شاملة عن النمو الأفريقي القوي والذي بات يعتمد على الاستهلاك والاستثمار الخاص من الطبقة الوسطى، والجهود التي تبذلها الحكومة التونسية والهادفة إلى زيادة وتطوير تصدير المنتجات التونسية، الأمر الذي أهل تونس لتأتي في المرتبة التاسعة والعشرين في القارة الأفريقية من ناحية حصتها في الصادرات الأفريقية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي.

وسيتحدث في الحلقة النقاشية التي يديرها منذر خنفر، إلى جانب وزير التجارة التونسي عمر الباهي، والمهندس هاني سالم سنبل، كل من: الوزير جلول عايد وزير المالية التونسي ورئيس الاتحاد المتوسطي ونائب رئيس منتدى يروميد كابيتال، وكمال مقداد الرئيس التنفيذي المشارك للبنك المركزي الشعبي BCP ،وسيدي ولد تاه المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا،وباسم الوكيل الرئيس التنفيذي لشركةLOUKIL ، وعبدالله بن مساود نائب المدير العام لشركة سونبينك.

وأكد المهندس هاني سالم سنبل في ختام تصريحه: لقد أصبحت الجلسات التي تحرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تنظيمها على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بمثابة ملتقى رئيسي لمناقشة تعزيز التبادل التجاري ووضع الحلول الناجحة المتعلقة بتمويل التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتحديات الاستثمارية، وذلك بهدف زيادة تشجيع التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.

يذكر أن العاصمة تونس سوف تشهد أيضا الاجتماع السنوى الـ 13 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي سيناقش الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال المرحلة المقبلة.

وأُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)- عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بهدف النهوض بالتجارة فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت عملياتها التشغيلية في يناير 2008 (محرم 1429 هـ)، حيث قامت منذ ذلك الحين بتوحيد جميع أعمال تمويل التجارة التي كان يضطلع بها العديد من المنافذ ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويعكس الحصول على تصنيف A1 من قبل مؤسسة موديز كفاءة المؤسسة في تقديم الخدمات من خلال الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء في بيئة الأعمال التي تحركها السوق.

فمنذ عام 2008، قدمت المؤسسة أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من التمويل التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وبفضل كونها عاملاً محفِّزاً لتنمية التجارة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها، تساعد المؤسسة الكيانات في البلدان الأعضاء على الحصول على تمويل التجارة بشكل أفضل وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في السوق العالمية.