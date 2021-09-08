استثمار

الإسلامية لتمويل التجارة: تمويلات بقيمة٦٠ مليار دولار للدول الأعضاء

تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للدول الأعضاء لتحقيق اعلي معدلات للنمو
عصام عميرة 1:38 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 1:38 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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قال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسة نجحت منذ عام ٢٠١٨ في جمع٤٠ مليار دولار من الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المؤسسة توفر ٦٠ مليار دولار للدول الأعضاء.

وذكر “سنبل”، خلال كلمته بمؤتمر منتدي مصر للتعاون الدولي، في الجلسة الثانية بعنوان “تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠”، أن المؤسسة نجحت خلال الفترة الماضية في الحفاظ على مساعدة الدول الأعضاء، وتعكف علي جذب الموارد من قبل الدول الأعضاء والقطاع الخاص لتقليص الفجوة التمويلية.

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ولفت إلى أن المؤسسة تمكنت من بناء الثقة مع الدول الأعضاء منذ بداية تأسيسها، مضيفًا أن المؤسسة تسعى لتكريسها وتوزيعها بطريقة ناجحة.

وأضاف، إن المؤسسة لا تهدف إلي توفير التمويل فقط ، بل تعمل علي تقديم الخدمات الاستشارية والفنية للدول الأعضاء لتحقيق اعلي معدلات للنمو.

وأطلقت اليوم وزارة التعاون الدولي، منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021 ، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء، الإضافة إلى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني

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ويشارك في المنتدي شخصيات رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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