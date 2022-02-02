اقتصاد وأسواق

الإسكوا : حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ويحتل المرتبة الأولى عربيا خلال عام 2020

معتبرة أن هذا الأساس يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات
أحمد إسماعيل 11:15 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 11:15 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيًا خلال عام 2020، وذلك وفقا لحساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلا من أسعار الصرف، معتبرة أن هذا الأساس يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، ويصحح فوارق الأسعار بين البلدان.

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جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة اليوم من العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان “إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية”.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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