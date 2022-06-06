«الإسكندرية» يطلق منصة تداول إلكترونية بالتعاون مع «ريفينيتيف» لدعم الشركات

أطلق بنك الإسكندرية أول منصة إلكترونية لتداول العملات الأجنبية للشركات في مصر، وذلك في إطار تعزيز أنشطة أعمال البنك وتنمية تواجده في أسواق الصرف الأجنبي المحلية والدولية.

وتوفر حلول التداول الإلكترونية لـ “ريفينيتيف” أسعار العملات الأجنبية من خلال نظام واحد يسمح لأقسام التداول والخزانة بإدارة تدفقات الأسعار بشكل فعال، بما يتناسب مع احتياجات فئات العملاء المختلفة. كما يتوافق إطلاق منصة التداول الإلكترونية للعملات الاجنبية مع التشريعات والقوانين المحلية المعتمدة في مصر.

وتقوم المؤسسات المالية والمصارف في الشرق الأوسط وأفريقيا بإطلاق إستراتيجيات رقمية بشكل متزايد وذلك بالتوازي مع إطلاق حلول تدوال إلكترونية مبتكرة لإدارة التسعير بشكل فعال، لتعزيز قدراتها التنافسية ورفع مستوى الخدمة وتحسين تجربة العملاء لديها، حيث تبحث المؤسسات المالية بشكل مستمر عن أدوات للحفاظ على تنافسيتها في ظل الفرص الاستثمارية في منطقة افريقيا والشرق الأوسط النامية.

وصرح عمرو جمالي، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأصول والخصوم ببنك الإسكندرية: “نحن فخورون بتقديم أول منصة إلكترونية لتجارة العملات الاجنبية في مصر بالتعاون مع ريفينيتيف، حيث ستتيح لنا حلولها لتداول العملات الأجنبية تقديم أسعار موثوقة ومباشرة لعملائنا من الشركات في السوق المصري باستخدام منصة إلكترونية عملية وفعالة. نحن سعداء بتتعاوننا مع ريفينيتيف، حيث ستمكننا أن نصبح أول بنك يقدم منصة حية لتجارة العملات الاجنبية لعملاءنا في مصر”.

وقال نديم نجار، العضو المنتدب لشركة ريفينيتيف بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن: “بصفته أول بنك في مصر يتبنى منصة ريفينيتيف الإلكترونية لتداول العملات الأجنبية، فإن بنك الإسكندرية سيستفيد من حلول تداول رقمية متطورة، وهو ما يعزز مكانة المصرف وامتداد شبكة فروعه على مستوى الدولة ويسهم في نمو أنشطة اعماله في مجال تداول العملات الأجنبية.”

وتستفيد مئات المؤسسات المالية في 80 دولة على مستوى العالم من منصة ريفينيتيف الإلكترونية لتداول العملات الأجنبية. وتقدم ريفينيتيف حلول متعددة في مجال التجارة الإلكترونية من ضمنها التشغيل الآلي لإدارة أسعار العملات الأجنبية للعملاء وإدارة المخاطر وغيرها.