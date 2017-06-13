الإسكندرية ومؤسسة ساويرس يوقّعان اتفاقية لصالح الأطفال بلا مأوى

أمنية إبراهيموقّع بنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقيمة 15 مليون جنيه؛ بهدف تحسين ظروف معيشة الأطفال بلا مأوى في مصر.تأتي الاتفاقية كجزء من شراكة تمتد حتى 3 سنوات لتنفيذ خطوات فاعلة وملموسة للأطفال بلا مأوى، بتكلفة إجمالية 15

أمنية إبراهيم

وقّع بنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بقيمة 15 مليون جنيه؛ بهدف تحسين ظروف معيشة الأطفال بلا مأوى في مصر.





تأتي الاتفاقية كجزء من شراكة تمتد حتى 3 سنوات لتنفيذ خطوات فاعلة وملموسة للأطفال بلا مأوى، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، مناصفة بين بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس، وبالتعاون مع عدة منظمات غير حكومية، منها أبناء الغد- بناتي، وأنا المصري، وساموسوسيال مصر.

يُشار إلى أن البروتوكول الجديد يأتي استكمالًا لشراكة بدأت منذ سنتين بين البنك ومؤسسة ساويرس.

قالت ليلى حسني، رئيس مكتب الاتصالات الداخلية والمسئولية الاجتماعية ببنك الإسكندرية، إن مصرفها يسعى ويفخر باستمرار التعاون مع مؤسسة ساويرس في مجال تعليم الأطفال والشباب، وإن البنك يتوسع في دعم المنظمات غير الحكومية التى تعمل في هذا المجال ولديها الخبرة الواسعة لضمان مستقبل أفضل للأطفال الأقل حظًّا.

فيما قالت نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن الأطفال بلا مأوى من الفئات التي تحتاح لرعاية واهتمام خاص، وتعتبر قوة مفقودة في التنمية، لذا تهدف الشراكة الجديدة لتعزيز حقوق هؤلاء الأطفال للحصول على حياة كريمة ومسكن لائق وتعليم جيد وكذا كل أساسيات الحياة.

ونظّم كل من بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية وساموسوسيال إيجيبت، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار لنحو 600 طفل من الأطفال بلا مأوى، بحضور ممثلين عن وزارة التضامن، إلى جانب الدكتورة منال شاهين، رئيس قطاع البرامج بصندوق تحيا مصر، وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.