الإسكندرية والسخنة كاملة العدد.. والسياحة العربية ترفع حجوزات العاصمة

المال ـ خاص: مع اقتراب عيد الفطر المبارك ترتفع معدل إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لتصل فى بعض الوجهات إلى 100 %، وأكد ممثلو القطاع أن مدن الغردقة والعين السخنة والإسكندرية الأكثر استحواذًا على نسب الحجوزات خلال أيام العيد، مشيرين إلى أن هناك زيادة بحجم الإقبال من قِبل المصريين والعرب،

المال ـ خاص:

مع اقتراب عيد الفطر المبارك ترتفع معدل إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لتصل فى بعض الوجهات إلى 100 %، وأكد ممثلو القطاع أن مدن الغردقة والعين السخنة والإسكندرية الأكثر استحواذًا على نسب الحجوزات خلال أيام العيد، مشيرين إلى أن هناك زيادة بحجم الإقبال من قِبل المصريين والعرب، على قضاء إجازاتهم بالمقاصد السياحية المختلفة.

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر وصاحب مجموعة فنادق، إن مدينة الغردقة من المدن السياحية التى تشهد ارتفاعًا بنسب إشغالات فنادقها خلال أيام العيد، والتى ستصل إلى %90 .

وأضاف عضو الجمعية أن الألمان ودول أوروبا الشرقية أكثر الجنسيات تصدرًا بقائمة الحجوزات السياحية لمدينة الغردقة خلال الفترة الحالية.

وعن مدن القاهرة والعين السخنة أكد مدير عام أحد الفنادق بالقاهرة، أن فنادق العاصمة ستشهد زيادة بنسب إشغالاتها تصل إلى 80 % خلال فترة العيد، موضحًا أن العرب، خاصة السعوديين، الأكثر إقبالًا على فنادق القاهرة.

كانت هيئة تنشيط السياحة قد أطلقت حملتها الترويجية لمصر فى دول مجلس التعاون الخليجى، الذى يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث إن السياحة العربية تمثل 30 % من السياحة الوافدة، خلال شهر رمضان.

وأضاف أن فنادق العين السخنة ترتفع نسب إشغالاتها خلال فترة العيد بنسبة 100 %؛ لقربها من مدينة القاهرة وتفضيل المصريين والعرب زيارة المناطق الشاطئية.

من جانبه قال على المناسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المحافظة ستكون كاملة العدد خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن نسب الإشغالات ستصل لـ100 % بجميع فئات الفنادق بداية من الـ5 نجوم وحتى الـ3 نجوم.

وأضاف المناسترلى أن السياحة الداخلية تستحوذ على النسبة العليا من إجمالى حجم الوافدين للإسكندرية، وخاصة من محافظات القاهرة والدلتا؛ نظرًا لقرب المسافة، مشيدًا بجهود المحافظة فى تجميل وتطوير كورنيش البحر والمزارات السياحية استقبالًا للسائحين خلال أيام العيد، والمصطافين بشكل عام.

فى السياق نفسه قال مصدر مسئول بغرفة فنادق جنوب سيناء، إن نسب إشغالات الفنادق بمدينة شرم الشيخ ستصل إلى 80 % خلال أيام العيد، مؤكدًا أن المصريين والعرب أكثر الجنسيات توافدًا على المدينة خلال تلك الفترة.

وأضاف أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الإقامة بفنادق شرم الشيخ، لكن بنسب متفاونة حسب مدة الإقامة ومستوى الخدمة المقدَّمة بالفندق.

وعن مدينة مرسى علم أكد طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، أن حجوزات العيد ترفع الإشغال بفنادق مرسى علم خلال هذا العام لأكثر من 90 % بدلًا من 30 % فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا من المصريين على منطقة مرسى علم بسبب هدوئها.

وأضاف شلبى أن الفنادق طرحت أسعارًا خاصة وغير مرتفعة للسائح المصرى لقضاء إجازة العيد بمرسى علم، متابعًا أن الأسعار تتفاوت من فندق لآخر، لكن المتوسط يتراوح بين 350 و400 جنيه للفرد، فى الليلة الواحدة شاملا الـ3 وجبات، والمشروبات، أما السائح الأجنبى فتتراوح بين 25 و30 دولارًا فى الليلة.

وأكد شلبى أن أبرز الجنسيات التى تتوافد على المدينة فى الوقت الحالى من ألمانيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، وبولندا، وكازاخستان، وبيلاروسيا وأعداد قليلة من جنسيات أخرى.

فى سياق متصل أعلنت شركة مصر للطيران تسيير 91 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من “الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان ومرسى علم”، خلال فترة أيام عيد الفطر، وتسير مصر للطيران 33 رحلة إلى الغردقة، و29 رحلة إلى شرم الشيخ، و15 رحلة إلى أسوان، و11 رحلة إلى الأقصر، بينما تسيِّر 3 رحلات إلى مرسى علم.