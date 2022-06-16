«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» ترفع تعريفة خدماتها 15– 20%

قررت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «AICT» زيادة تعريفة خدمات تخزين الحاويات فى ميناءي الإسكندرية والدخيلة بداية من يوليو المقبل، بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، وفقًا لتصريحات مصدر مطلع.

وأضاف، لـ«المال»، أن التعريفة الجديدة تقرر تطبيقها نتيجة الزيادات غير المسبوقة فى تكلفة أداء الخدمات المقدمة لصالح الكيانات العاملة فى السوق الملاحية، والاستيراد والتصدير.

ويوجد فى مصر 3 محطات حاويات أجنبية، الأولى فى شرق بورسعيد– ميرسك، والثانية فى العين السخنة- موانئ دبي، والأخيرة هى الشركة الصينية فى الإسكندرية،

وتحصِّل هذه الكيانات جزءًا من خدماتها بالدولار، وآخر بالجنيه وفق طبيعة الخدمة المقدمة للمستوردين والمصدرين.

ووفقًا لتقرير التعريفة الجديدة التى حصلت «المال» على نسخة منه، تم رفع بند صرف الحاوية 20 قدمًا إلى 1992 جنيهًا، مقابل تعريفة حالية بقيمة 1692 جنيهًا، والحاوية 40 قدمًا إلى 2895 جنيهًا، مقابل 2466.

وبلغت مصاريف صرف الحاوية «أوبن توب» أو «فلات» (مفتوحة من أعلى أو منبسطة) 2989 جنيهًا للحاوية 20 قدمًا، مقارنة بـنحو 2538 سارية حتى نهاية يونيو الحالي، و4342 للحاوية سعة 40 قدمًا، مقارنة مع 3699 جنيهًا.

وبلغت قيمة خدمات تفريغ الحاوية بمعدات العميل «أوبن توب» وفقًا لتقرير الشركة، 4145 جنيهًا للحاوية 20 قدمًا، و6768 جنيهًا للحاوية 40 قدمًا، بعد أن كانت 3537، و5778 جنيهًا على الترتيب.

وبالنسبة لحفظ الحاوية 20 قدمًا الواردة تصل رسومها إلى 225 جنيهًا، و451 جنيهًا للحاوية 40 قدمًا، مقابل 180 و360 جنيهًا فى تعريفة الشركة الحالية.

ورفعت الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «AICT» مصاريف كشف بالأشعة السينية « X-Ray » داخل المحطة إلى 639 جنيهًا للحاوية 20 قدمًا، بعد أن كانت بنحو 612 جنيهًا، وإلى 902 جنيه للحاوية 40 قدمًا، بعد أن كانت 864 جنيهًا.

أما تفريغ الحاوية الخطر بمعدات العميل فستصل قيمة الخدمات فى التعريفة الجديدة إلى 5527 جنيهًا للحاوية 20 قدمًا، و9024 جنيهًا للحاوية 40 قدمًا، وبلغ تفريغ الحاوية بمعدات المحطة 3083 جنيهًا للحاوية 20 قدمًا، و5019 جنيهًا الحاوية 40 قدمًا.

وبالنسبة لتعريفة الشركة، للصادر من الحاويات، تصل مصاريف دخول الحاوية معبأة إلى 864 جنيهًا 20 قدمًا، بدلًا من 720، و1278 جنيهًا للحاوية 40 قدمًا، بدلًا من 1080 حاليًّا.

وبدأت «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» العمل عام 2022، وتتداول ما يزيد على 900 ألف حاوية سنويًّا من حجم ما يتم تداوله بميناءى الإسكندرية والدخيلة، والتى تصل إلى قرابة 1.7 مليون حاوية سنويًّا.