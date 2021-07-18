«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» ترفع تعريفتها بنسبة 15 إلى %20

قررت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية -العاملة بميناءى الإسكندرية والدخيلة- رفع تعريفتها ما بين 15 إلى %20.

وشهدت الفترة الأخيرة تغيرات بتعريفات شركات الحاويات العاملة بالموانئ المصرية، متأثرة بحالة الانتعاش التى تشهدها السوق الملاحية مؤخرا، خاصة المحطات الأجنبية.

وحسب مصادر مطلعة بالسوق الملاحية، فإن تلك الزيادة ترجع إلى زيادة الإقبال على محطات الحاويات، خاصة المتخصصة فى التجارة الخارجية (صادرات وواردات)، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال فإن الطاقة الاستيعابية لمحطات شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات تصل إلى 600 ألف حاوية، بينما قامت بتحقيق ما يزيد على 900 ألف حاوية سنويا خلال السنوات الأخيرة.

وعلى سبيل المثال، تم رفع البند الخاص بصرف الحاوية بالمشمول للحاوية 20 قدما إلى 1692 جنيها، بعد أن كانت فى تعريفة العام الماضى قرابة 1490، وبالنسبة للحاوية 40 قدما بلغت 2466 جنيها بعد أن كانت 2228 العام الماضي.

كما بلغت مصاريف صرف الحاوية بالمشمول «أوبن توب» أو «فلات» (مفتوحة من أعلى أو منبسطة) 2538 جنيها للحاوية 20 قدما بعد أن كانت 2235، وبالنسبة للحاوية 40 قدما بلغت مصاريفها 3699 جنيها بعد أن كانت 3342 فى العام الماضى.

وبالنسبة لتفريغ الوارد فقد بلغت رسومه 2358 جنيها بعد أن كانت 2120 للحاوية 20 قدما، و3852 للحاوية 40 قدما من 3560 جنيه فى تعريفة الشركة العام الماضي.

وبالنسبة لتفريغ الحاوية بمعدات العميل «أوبن توب» فقد بلغت فى التعريفة الجديدة قرابة 3537 جنيها للحاوية 20 قدما، و5778 جنيه للحاوية 40 قدما، بعد أن كانت 3180، و5340 جنيه على الترتيب خلال العام الماضي.

وبالنسبة لحفظ الحاوية 20 قدما الواردة فقد بلغت رسومه 180 جنيها، و360 جنيها للحاوية 40 قدما، مقابل 162 و324 جنيها فى تعريفة الشركة العام الماضي.

وأبقت الشركة على مصاريف كشف بالأشعة السينية ( X-Ray ) داخل المحطة والتى تصل إلى 612 جنيها للحاوية 20 قدما، و864 للحاوية 40 قدما.

وبالنسبة لتعريفة الصادر بالشركة فقد بلغت مصاريف دخول الحاوية مملؤة 720 جنيها للحاوية 20 قدما، و1080 جنيها للحاوية 40 قدما، بعد أن كانت 612 و972 فى تعريفة الشركة العام الماضي.

يذكر أن الشركة كانت قد قررت فى سبتمبر من العام الماضى زيادة تعريفتها الخاصة بتداول الحاويات الخطرة بنسبة %100 حيث أن التعريفة الجديدة للحاويات الخطرة تتضمن رفع مقابل تداول الحاوية من 108 دولارات إلى 216 دولاراً للحاوية 20 قدما، وللحاوية 40 قدما 320 دولاراً بدلاً من 160 دولاراً.

كما تمت زيادة مقابل تفريغ الحاوية 20 قدما بمعدات العميل إلى 330 دولارًا مقابل 164 دولارًا، وللحاوية 40 قدمًا إلى 556 دولاراً بدلاً من 278 .

وتتداول «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» ما يزيد على 900 ألف حاوية سنويا من حجم ما يتم تداوله بميناءى الإسكندرية والدخيلة، والتى تصل إلى قرابة 1.7 مليون حاوية سنويا، وبدأت عملها بالميناءين منذ عام 2006 وذلك بنظام حق الانتفاع .

وحسب مصدر مطلع بالشركة، فإن تعريفة شركات الحاويات تخضع لمبدأ العرض والطلب، حيث يتم وضعها على هذا الأساس، علاوة على زيادة تكاليف ومصروفات الشركة خلال الفترة الأخيرة، والمتمثلة فى الأجور وقطع غيار الأوناش وتكاليف إيجار الساحات التى يتم استئجارها من قبل هيئة الميناء.