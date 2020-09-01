«الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» ترفع تعريفة تداول الحاويات الخطرة %100

الشركة أبقت على تعريفة تداول الحاويات التقليدية كما هى دون تغيير.

قررت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «AICT» زيادة تعريفتها الخاصة بتداول الحاويات الخطرة بنسبة %100.

وقال مصدر بالشركة لـ«المال» إنها أبلغت التوكيلات الملاحية بأن الزيادة سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم الاثنين.

وأكد المصدر أن الشركة أبقت على تعريفة تداول الحاويات التقليدية كما هى دون تغيير.

وأضاف أن التعريفة الجديدة للحاويات الخطرة تتضمن رفع مقابل تداول الحاوية من 108 دولارات إلى 216 دولاراً للحاوية 20 قدم، وللحاوية 40 قدم 320 دولاراً بدلاً من 160 دولاراً.

كما تم زيادة مقابل تفريغ الحاوية 20 قدم بمعدات العميل إلى 330 دولار مقابل 164 دولاراً، وللحاوية 40 قدم إلى 556 دولاراً بدلاً من 278 دولاراً.

وتستحوذ الحاويات الخطرة على النسبة الأكبر من تداول «الإسكندرية للحاويات الدولية».

وتتداول الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية 650 ألف حاوية سنوياً فى ميناء الإسكندرية، من إجمالي1.6مليون حاوية كل عام.

ووضعت إدارة الحماية البحرية بالموانئ المصرية، 3 علامات للمواد الخطرة، وتتضمن المواد المتفجرة، والغازات المصغوطة، والغازات السامة والمواد القابلة للاشتعال والمواد الحمضية، والحمضية والقلوية،والمواد الصلبة القابلة للاشتعال.

وحسب آخر إحصائية صادرة عن ميناء الإسكندرية عن مايو الماضى فقد حققت هيئة الميناء تداول حاويات بواقع 150 ألف حاوية، وتوزعت بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة %56 وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية %44.