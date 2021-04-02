الإسكندرية

«الإسكندرية للمطاحن والمخازن» تطرح مطحن نوفل للإيجار

حددت الأحد المقبل موعدًا للمزايدة بين الشركات المتقدمة
السيد فؤاد 7:49 م, الجمعة, 2 أبريل 21 7:49 م, الجمعة, 2 أبريل 21

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طرحت شركة الإسكندرية للمطاحن والمخابر أحد مطاحنها للإيجار لمدة 9 سنوات، والمعروف بمطحن نوفل.

ويقع هذا المطحن على مساحة تصل الى 1689 مترًا مربعًا، وبقدرة تصل إلى 165 طنًا يوميًا من الدقيق، والذي يتم من خلاله تصنيع دقيق فاخر بنسبة 72%.

وحسب مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للمطاحن والمخابز، فمن المقرر أن تعقد الشركة جلسة المزاد بمقر الشركة بترعة المحمودية الأحد المقبل، والذي سيعقد بشرط تقديم المتزايدين دفع 20 ألف جنيه كتأمين لدخول المزاد.

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وفي نفس السياق، قدرت الشركة خلال موازنتها المستقبلية للعام المالي المقبل 2021 – 2022 صافي ربح قدرها 8 ملايين جنيه فقط، بعد أن كانت في 30 يونيو 2018 نحو 48 مليون جنيه، وفي 30 يونيو 2019 يقدر بنحو 26.5 مليون جنيه، وفي 30 يونيو الماضي 8 ملايين جنيه.

كما استهدفت الشركة 340 ألف طن بنقص 153 ألف طن عن الطاقة المتاحة البالغة 493 ألف طن، وبزيادة 13.5 ألف طن عن فعلي 30 يونيو الماضي 2020 .

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يذكر أن شركة الإسكندرية للمطاحن والمخابز إحدى شركات  للشركات القابضة للصناعات الغذائية، يقع لها فروع بالإسكندرية، والبحيرة، والصحراء الغربية، والقاهرة، ويتركز نشاطها في تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة ووتجهيز وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها، والمخبوزات والمكرونة، والعاجئن والمربات، والحلاوة الطحينية، والبسكويت بانواعة، والمواد الغذئية بصمة عامة.

كما تعمل الشركة في الصفيح وطباعته وتصنيع عبوات الصفيح، والاعلاف ومكوناتها، والخمائر، والثلج والتبريد والتجميد، ومستلزمات التعبئة والتغليف، والاستثمار العقاري .

وكان قد كشف محللون متخصصون بالبورصة عن 3 عوامل أساسية تسببت فى الضغط على شركات المطاحن، منها ارتفاع أسعار النخالة، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وانخفاض تكلفة الطحن، وذلك باستثناء شركتين فقط نجحتا فى تحقيق ارتفاعا فى الربحية.

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بقلم السيد فؤاد

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