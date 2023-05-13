«الإسكندرية للكهرباء» : 100% نسبة حل شكاوى المواطنين ووقف الصيانات خلال امتحانات الثانوية العامة

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الوصول بإجمالى نسب حل الشكاوى إلى 100% بالكامل على مستوى كافة قطاعات الشركة في إطار اهتمام الشركة بتطوير مستوى الخدمة.

المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

كشف المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية في تصريحات لـ “المال” إنه تم حل كافة الشكاوي الواردة من المشتركين التابعين لشركته عبر عدد من الآليات مثل الشكاوي الواردة عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء ، بالإضافة إلى منظومة شكاوى وزارة الكهرباء وأخيرا شكاوى شركة التوزيع.

وأضاف الفقي أنه تم في سبتمبر الماضي بعض قطاعات الشركة حيث تم الوصول إلى 100% من حل المشاكل عبر إشراف قطاع شئون المكتب التابع لرئيس الشركة.

وأوضح أنه تم توحيد كافة الجهات المختصه بحل المشاكل والبلاغات الى شئون مكتب رئيس الشركة على أن يتم الرد على الشكوي خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وأضاف أنه توحيد الجهات تحت إشراف شئون المكتب انعكس سريعا على النتائج المحققة حيث بلغت نسبة حل شكاوي التى تم استقبالها عبر منظومة وزارة الكهرباء نحو 58% خلال سبتمبر الماضي وبلغت 100% خلال مايو الجاري.

وأشار رئيس كهرباء الإسكندرية أن هناك اهتماما قويا من الشركة بتحسين مستوي الخدمة وتوفير الطاقة ومنع الأعطال ، كما أن هناك تأكيدا على وقف الصيانات خلال موسم امتحانات الثانوية العامة.

وتتبع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر ، وتقوم بتقديم خدمات توزيع الكهرباء بالجهدين المتوسط والمنخفض في محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقا وحتي مدينة الحمام غربا بالكيلو66، ويبلغ عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة 2.9 مليون مشترك، وتضم 5 قطاعات وهي (المنتزة، شرق، وسط، غرب، الساحل ويبلغ عدد العاملين في الشركة 9621 عاملا.