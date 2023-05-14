الإسكندرية للكهرباء: خطة لزيادة عدد المحطات الشمسية إلى 118 محطة بنهاية يونيو المقبل

تخطط شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الوصول بإجمالى محطاتها المملوكة لها 8 محطات شمسية بنهاية يونيو المقبل عبر إضافة محطتين جدد اعلى مباني الشركة.

كشف المهندس إيهاب الفقي العضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، ان الشركة تمتلك 6 محطات شمسية حاليا تابعة لها وتسعي للانتهاء من اضافة محطتين اخريتين بنهاية العام المالى 2022-2023.

ايهاب الفقي

واشار الفقي في تصريحات ل” المال” انه من المخطط ارتفاع عد المحطات الشمسية المملوكة للشركة والغير الواقعين في نطاق الإسكندرية للكهرباء الى 118 محطة طاقة شمسية بنهاية العام المالي 2022/2023 .

واوضح الفقي ان اجمالى قدرة المحطات الشمسية المملوكة لشركته أعلي مبانيها يصل الى نحو 107 كيلو وات ومتوقع زيادتها قبل نهاية العام المالي 2022/2023 بنحو 20 كيلو وات ليصل الاجمالى الى 127 كيلووات.

وأكد أن كل المشروعات التابعة للشركة تم تمويلها من خلال الموارد الذاتية لوزارة الكهرباء والطاقة ، فيما تقوم الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشتركين طبقاً لقانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

وأضاف العضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن عدد المحطات الشمسية المملوكة للغير في القطاع المنزلي او التجاري وتقع في نطاق الشركة يصل الى 83 محطة حاليا.

وأشار الى انه من المتوقع بنهاية 2022/2023 إدخال 27 محطة جديدة بقدرة 1704 كيلو وات ، باجمالى قدرات مجمعة لكافة المحطات تصل الى نحو 6.324 كيلووات ساعه

وأكد أن تنفيذ تلك المشروعات يأتى ضمن مخطط وزارة الكهرباء والطاقة لإنارة المبانى التابعة لشركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وفى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى عبر الطاقة الشمسية ، لنشر ثقافة الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ، مقارنة بنحو 20% بنهاية عام 2022.

وتتبع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء «القابضة لكهرباء مصر » و تقدم خدمات توزيع الكهرباء بالجهدين المتوسط والمنخفض في محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقا وحتي مدينة الحمام غربا بالكيلو66، ويبلغ عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة 2.9مليون مشترك، وتضم 5قطاعات وهي(المنتزة، شرق، وسط، غرب، الساحل ويبلغ عدد العاملين في الشركة9621 عامل.