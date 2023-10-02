«الإسكندرية للكهرباء» توفر وسائل انتقالات للعاملين لحضور احتفالات انتصارات أكتوبر 

قامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بتشكيل فريق عمل من اللجنة النقابية بالشركة والعاملين بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة( العلاقات العامة والإعلام ) بتنظيم انتقال العاملين بكافة قطاعات الشركة وتوفير وسائل الانتقال لنقل العاملين.

وأعلنت الشركة في بيان لها أنه تم توفير الانتقالات من ديوان عام الشركة وفروعها لحضور فاعليات احتفالات اليوبيل الذهبي للذكرى ال 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة بميدان القائد إبراهيم بمحطة الرمل.

وقد أبدى الحضور بالحفل بالشكل المشرف للعاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وفي إطار رسالة حب في الوطن.

وقال المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، إن هذا الاحتفال هو رسالة لجميع المصريين بأن مصر بخير بأيادي شبابها الذين حرصوا على المشاركة والاحتفال بذكرى وطنية مصرية انتصارات أكتوبر المجيدة.