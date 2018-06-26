الإسكندرية للكهرباء تنفذ استثمارات بقيمة 110 ملايين جنيه

عمر سالمناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن الإسكندرية، مراقيا، منطقة الحمام.وفى بداية الاجتماع أكد شاكر على توفير العدادات بكل الشركات دون أية تأخيرات، والإهتمام ب



عمر سالم

ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن الإسكندرية، مراقيا، منطقة الحمام.

وفى بداية الاجتماع أكد شاكر على توفير العدادات بكل الشركات دون أية تأخيرات، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة، وشدد على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لخطة التطوير.

واستعرض المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات وكذلك موقف الضبطية القضائية.

وأوضح عكاشة أن بلغت قيمة المنفذ من الخطة الإستثمارية الذاتية حوالي 110 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 58638 متر كابلات جهد متوسط مختلفة المقاطع، و45726 متر كابلات جهد منخفض مختلفة المقاطع، بالإضافة إلى حوالى 105686 متر كابلات هوائية رباعية مختلفة المقاطع، وما يقرب من 70 محول مختلف القدرات.

وفى إطار دور قطاع الكهرباء فى تدعيم وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية أضاف عكاشة أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية في نطاق عمل محافظة الإسكندرية ومن بينها التغذية الكهربائية لمشروع بشاير الخير (2) بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (24 مليون جنيه)، وتغذية مشروع الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (32 مليون جنيه)، وتغذية مشروع محطة صرف صحي الحمام بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (14 مليون جنيه)، وتغذية مشروع المبني الإداري لمحافظة الإسكندرية بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (0.5 مليون جنيه).

كما أضاف عكاشة انه جاري إستكمال تنفيذ الخطة الطموحة بالشركة بتكلفة تصل إلى حوالى (330) مليون جنيه والمكونة من تركيب حوالى 39250 عداد ذكي، بالإضافة إلى تطوير مركز تحكم شرق.

و أكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها والإهتمام بحل شكاوى المواطنين، وتحسين كفاءة الأداء، وفى هذا الصدد أوضح حمدى عكاشة أن معدلات الأعطال انخفضت وذلك في الفترة من 1/7/2017 حتى 31/5/2018 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق وأكد على حرص الشركة على سرعة القضاء على كل الأعطال، مضيفاً أنه تم البدء في تطوير الأكشاك وتحسين شكلها الجمالي وذلك بالمجهودات الذاتية من الشركة حيث تم طلاء بعض الأكشاك في إدارات الشبكات المختلفة.

وحول أهمية القضاء على سرقات التيار أكد الدكتور شاكر على أهمية تدعيم الضبطية القضائية بالكفاءات اللازمة للقضاء على السرقات بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد، ومن جانبه أضاف عكاشة أنه يتم تفعيل صفة الضبطية القضائية وذلك للسادة حامليها بعدد (43 قيادي) بالشركة وتم ضبط عدد (2323 حالة) بإجمالي كمية (7.74 مليون ك.و.س) بإجمالي قيمة (28.672 مليون جنيه).

وحول تأكيد الدكتور شاكر على ضرورة التأكد من دقة القراءات، وزيادة معدلات التحصيل وتحصيل المتأخرات من الجهات المختلفة أوضح عكاشة أنه تم تشكيل مجموعات عمل لحصر جميع المقايسات التي سبق إعدادها (ولم يقم المشترك بسدادها) ؛ ويتم قطع التيار الكهربائى عن هذه العقارات ورفع التوصيلات الكهربائية المغذية لها , وبلغ عدد الحالات التي تم القطع عنها عدد (481 حالة) , وبلغت إجمالي عدد الحالات التي تم سدادها عدد (336 حالة) بإجمالي مبلغ (51.959 مليون جنيه).

هذا وبلغت نسبة التحصيل للإصدار خلال شهر مايو 2018 نسبة (98 %) مقارنة بشهر مايو 2017 بنسبة (92.1 %).

وحول أهمية تحسين معدلات الأداء وخفض نسب الفقد التى أكد عليها الدكتور شاكر أوضح رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء انخفاض نسبة الفقد خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/5/2018 نسبة (15.3 %) مقارنة بنفس الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة (18.1 %).

وأضاف أن عدد المحطات الفوتوفلطية التي تم تشغيلها حتى 31/5/2018 قد بلغ (32) محطة بإجمالي قدرة 958 ك.وات.

وبلغ عدد اللمبات الليد المركبة (1079771 لمبة) مما حقق وفراً سنوياً في القدرة مقداره (71.658 م.وات).

بلغ عدد المكثفات المركبة بالشبكة عدد (3068 لوحة) بإجمالي قدرة (498.373 م.فار).

واستكمالاً لجهود الشركة فى توعية المشتركين بترشيد الطاقة الكهربائية تقوم الشركة بإلقاء محاضرات فى المدارس ومراكز الإعلام بالاحياء بطرق ترشيد الكهرباء.

كما شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.

وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.