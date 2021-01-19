الإسكندرية للكهرباء تنهي تغيير العدادات بكافة المساجد إلي مسبوقة الدفع

انتهت شركة الإسكندرية للكهرباء من تغيير كافة العدادات بالمساجد الواقعة بنطاق الشركة الى عدادات مسبوقة الدفع تعمل بنظام كارت الشحن.

وقال المهندس مدحت فودة رئيس الشركة في تصريحات للمال ، ان تغيير كافة المساجد يأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء في تحويل كافة العدادات لكافة المشتركين على مستوي الجمهورية الى العمل عدادات مسبوقة الدفع.

واضاف فودة ان تغيير العدادات سيساهم في رفع العبء من على كاهل الوزارة في توفير قارئ عداد او اعطال بالعدادات ، كما تقوم وزارة الاوقاف بارسال احتياجاتها من الطاقة ويتم شحن الكارت الخاص بكل مسجد على ان تقوم الاوقاف بمحاسبه الكهرباء فيما بعد.

يُذكر أن «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» تتبع القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.7 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2، وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27.

وكانت المال قد نشرت أنه من المتوقع تغيير كل العدادات الكهربائية على مستوى الجمهورية من الديجيتال إلى عدادات مسبوقة الدفع بحلول 2025.

يذكر أنه تم تغيير نحو 9.8 مليون عداد إلى مسبوق الدفع بنهاية نوفمبر الماضي، من إجمالى عدد العدادات على الشبكة القومية البالغة نحو 37 مليون عداد.

وقالت المصادر إن إجمالى العدادات التى تم تنفيذها بنهاية 2019 إلى 8.8 مليون عداد، صعودًا من 6.9 مليون فى 2018، فيما تم تركيب 4.7 مليون خلال 2017.

يُذكر أن الوزارة قامت بتركيب 2.5 مليون عداد للمشتركين خلال 2016، لافتة إلى أن إجمالى العدادات التى تم تركيبها تشمل العدادات الكودية للمبانى المخالفة، والعشوائية، والعدادات للمبانى غير المخالفة التى تستحوذ على النصيب الأكبر.

ويصل إجمالى عدد مشتركى وزارة الكهرباء إلى نحو 36.5 مليون ما بين قطاعات منزلية وتجارية وصناعية وحكومية، وتسعى الوزارة لزيادة العدادات خلال الفترة المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، ومنعا لأى سرقات للتيار.



وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة «الكهرباء» لتغيير 37 مليون عداد خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع كل الشركات المصنعة للعدادات.

وذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للإسراع فى تنفيذ خطة تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تقوم أيضًا بتنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدادات ذكية للمستهلكين، ويأتى المشروع التجريبى ضمن خطة القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة