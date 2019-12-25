«الإسكندرية للكهرباء» تطرح 5 مناقصات على الموردين والشركات المحلية

طرحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 5 مناقصات على الموردين والشركات المحلية، لتوريد وحدات توليد كهرباء وأعمدة وكابلات كهربائية.

كشف مصدر مسئول بالشركة لـ«المال» عن أن المناقصة الأولى تتضمن توريد وحدة توليد كهرباء “ديزل” بقدرة 100 كيلووات، مزودة بلوحات ats تعمل أتوماتيكيا عند انقطاع التيار.

تصل قيمة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة إلى 150 جنيهًا ، ومن المقرر تلق عروض الشركات خلال منتصف يناير المقبل، وتصل قيمة التأمين الابتدائى %2 من قيمة العطاء المالى، على أن يتم التوريد قبل منتصف العام المقبل.

تتضمن المناقصة الثانية توريد كابلات جهد منخفض لصالح الشركة ضمن خططها لتحديث شبكاتها، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 5000 جنيه.

فيما أعلنت الشركة عن المناقصة الثالثة لتوريد أعمدة كهرباء فايبر جلاس، بطول 9.5 متر بالجوايط “ لوازمها والعوازل”، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 600 جنيه على أن يتم تلقى العروض خلال 12 يناير المقبل.

عن المناقصة الرابعة أوضح المصدر أنها تتضمن توريد مصهرات جهد منخفض ومتوسط، بقدرات مختلفة حتى يتم تنفيذها فى عدد كبير من الأماكن لخدمة الأغراض، على أن يتم تلقى العروض خلال منتصف يناير بقيمة تأمين ابتدائى تصل إلى %2 من العطاء المالى. فيما طلبت المناقصة الخامسة من الشركات توريد كوابح إليكترونية 100&150 وات، على أن يتم تلقى العروض خلال 13 يناير المقبل، فيما تصل قيمة كراسة الشروط إلى 2000 جنيه.

قال مدحت فودة، رئيس الشركة إن تلك المناقصات تأتى ضمن خطط الشركة لتطوير شبكاتها لمنع أى انقطاعات خلال الصيف المقبل، وفى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء للتحول للشبكات الذكية.

تخطط الإسكندرية للكهرباء لضخ 230 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال العام المالى الجديد (2019 / 2020)، بارتفاع 90 مليونا عن العام المالى المنتهى.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تتبع القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.7 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقا، حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2، ويبلغ عدد مشتركيها 2.772 مليون، كما تم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27.

عمر سالم