«الإسكندرية للكهرباء» تبدأ تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني وشحن العدادات عن طريق «POS»

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي، بدء تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني وشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق محصلي الشركة POS طبقًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق وسائل الدفع الإلكتروني لفاتورة الكهرباء لينتهي عصر فواتير الكهرباء الورقية ويبدأ عصر الفواتير الإلكترونية.

ويأتي التحول للفواتير الالكترونية تنفيذاً لسياسة خدمات التحصيل الالكتروني وهو ما يضمن التحصيل في المواعيد المحددة .

وقد استحدثت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء نظام التحصيل الإلكترونى والتي تعتبر من أهم طرق الدفع الإلكتروني وتعد تلك الخطوات بداية للتحول الرقمي وإلغاء فواتير الكهرباء قريباً على مستوى المحافظة وإستبدالها بوحدات الدفع المميكن إلكترونياً ( هاند هيلد ) لزيادة جودة خدمة العملاء وخفض تكاليف التشغيل.

وأكد المهندس ايهاب الفقي على تسهيل الخدمات للعملاء من خلال زيادة منافذ الدفع الألكتروني وإنتشارها وقربها من العميل في جميع أنحاء المحافظة كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية وتسهيل التعامل بين الشركة والمواطنين مما يكون له الأثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء والطاقة .

كما أفاد بتطبيق مفهوم الشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لجميع الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية ” البنوك والشركات المتخصصة ” وغيرها ، بالإضافة إلى تحقيق إتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الألكتروني لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع بما يعود على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود.

كما أوضح أن من أهم طرق الدفع الإلكتروني وخدمات المنصة الموحدة:

منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى المحافظة وهي ” فوري ، مصاري ، أمان ، ممكن ، Bee”

المحفظة البنكية وعددها 12 وأبرزها ” بنك مصر ، بنك الإسكندرية ، بنك الإسكان والتعمير ، بنك عودة ، بنك قناة السويس ، بنك كيردي أجريكول ، بنك CIB ،بنك أبو ظبي الأماراتي ، بنك بلوم ”

محافظ شركات المحمول وذلك من خلال التطبيق الخاص بكل شركة على متجر جوجل بلاي

التطبيقات الذكية المتاحة على متجر جوجل بلاي ” سهل ، الكهرباء خالص ، ماي فوري ” ، ومن خلال خلال خاصية NFC لشحن عدادات الكهرباء .

•السداد والشحن من أي فرع من فروع الشركة على مستوى المحافظة لا يشترط أن يكون تابع لسكن العميل

•اتحصيل والشحن عن طريق سيارات الخدمات الذكية المتنقلة الخاصة بالشركة خدمات المنصة الموحدة

https://eservices.eehc.gov.eg/ ( خدمات متكاملة سهلة ومؤمنة )

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