الإسكندرية للكهرباء: الدفع بـ28 ماكينة ديزل لتأمين التغذية للجامعة التكنولوجية والمدينة الإنتاجية ببرج العرب

قام المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على مدار يومين تفقد أعمال تأمين التغذية الكهربائية للجامعة التكنولوجية والمدينة الإنتاجية ببرج العرب الجديدة، والتي ستقام عليها فعاليات منتدى الشباب العالمي لهذا العام.
وقام الفقي بالإشراف على تجهيزات تأمين التغذية بمعرفة فرق صيانة الموزعات والشبكات والاختبارات والطوارئ.
وأعطى تعليمات بالدفع بعدد ( ٢٨ ) ماكينة ديزل لتأمين التغذية الكهربائية بالإضافة للشبكة الكهربائية، وقام بالإشراف على التجارب التي تمت لنقل التغذية من الديازل إلى الشبكة الكهربائية.
وفي نهاية الجولة شكر العضو المنتدب للإسكندرية للكهرباء العاملين القائمين على الجهد المبذول لتأمين التغذية الكهربائية.