«الإسكندرية للكهرباء»: أحمال تاريخية نتيجة الموجة الحارة.. ولدينا فائض لتلبية الاحتياجات

كشف المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة في الأسبوع الحالي، لتصل إلى 1650 ميجاوات في نطاق الشركة نتيجة الموجة الحارة.

وأضاف «الفقي» -في تصريحات لـ”المال”- أن هذا الاستهلاك هو الأعلى في العام الحالي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح أن نسبة إشغالات الفنادق والأماكن السياحية بلغت 100% خلال الفترة الحالية، بسبب درجات الحراراة، ما دفع المصيفين للتواجد في المدينة التى تقع على ساحل البحر المتوسط.

وأكد رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء ان هناك فائض في الطاقات الانتاجية بمحطات الكهرباء تستطيع من خلاله الشركة تلبية كافة احتياجات العملاء بمختلف فئاتها.

ولفتت وزارة الكهرباء إلى أنها تستمر وجميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

وأكدت أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع ذلك اولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق ” طوارئ الكهرباء ” الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة

وتخدم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فى نطاقها الجغرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً، ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالي 3 ملايين مشترك حتي العام المالي 2022-2023.