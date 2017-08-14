الإسكندرية للسياحة تفوز بإدارة شاطئ ستانلى

السيد فؤاد فازت شركة الإسكندرية للسياحة باستغلال شاطئ ستانلى السياحى، لمدة تصل إلى 3 سنوات، بقيمة 15 مليون جنيه، بواقع 5 ملايين سنويًا، وذلك خلال المزاد الذى عقدته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مؤخرا. وقال مصدر مسئول بالشركة إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار شواطئ الإسكندرية خلال

السيد فؤاد

فازت شركة الإسكندرية للسياحة باستغلال شاطئ ستانلى السياحى، لمدة تصل إلى 3 سنوات، بقيمة 15 مليون جنيه، بواقع 5 ملايين سنويًا، وذلك خلال المزاد الذى عقدته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مؤخرا.

وقال مصدر مسئول بالشركة إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار شواطئ الإسكندرية خلال العام الحالى، وذلك بعد المزايدة التى عقدتها المحافظة العام الماضى، ودخول شركة إماراتية لشاطئ البوريفاج.

ولفت إلى أن الشركة الإماراتية رفعت سعر إيجار الشاطئ إلى 15 مليون جنيه سنويا، والذى يفوق مساحة شاطئ ستانلى بواقع 3 أضعاف، لينعكس على الأخير بزيادة إيجاره إلى 5 ملايين جنيه سنويا، مقارنة بـ2.6 مليون العام الماضى.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية انتهت مؤخرا من إعادة هيكلة كبائن ستانلى وتطوير الشاطئ، بتكلفة قاربت الـ20 مليون جنيه، إلا أن الشركة المنفذة دمرت الشاطئ – على حد قوله- بترك الرملة الخشنة داخله، مما أدى إلى عزوف مصطافى الشاطئ وقلة زواره.

وأشار إلى أن دورات المياه تهالكت تمامًا فى الأسبوع الأول من انتهاء الشركة من عملها، وهو ما ينذر بصعوبة استكمال الشركة فى إدارة الشاطئ.

وأضاف أن تذكرة الشاطئ وصلت إلى 20 جنيها العام الحالى، مقارنة بـ19 جنيهًا العام الماضى، مما قد يعرض الشركة إلى خسائر خاصة أن التعاقد مع المحافظة يزيد كل عام %10.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أسندت تطوير كبائن ستانلى مع تطوير الشاطئ لبعض الشركات، وتم طرحها للإيجار لمدة 3 سنوات، بعد أن أجبرت معظم المنتفعين بها بالإخلاء أو زيادة الإيجار من 500 إلى 2500 جنيه سنويا ورفض التوريث.

وأكد اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم طرح 20 كابينة من كبائن “ستنالى” فى يونيو الماضى، بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، وزيادة %10 من القيمة الإيجارية كل عام.

وأشار إلى أن طرح الكبائن للمزايدة العلنية يأتى لأول مرة منذ إنشائها، لافتا إلى أنه فى السابق كان يتم منحها من خلال قرارات التخصيص من محافظة الإسكندرية، مما تسبب فى إشكالات محاسبية من الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال إن الإدارة ستقوم بطرح 20 كابينة دفعة أولى، لتصحيح أوضاع خاطئة منذ سنوات، ولتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكل المواطنين، مشيرا إلى أن أموال القيمة الإيجارية يتم استغلالها فى تطوير الكبائن الأخرى.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الكبائن 430 كابينة، سيتم طرح 20 منها دفعة أولى، وجارٍ طرح 34 أخرى عقب إصدار قرار قضائى بشأنها، حيث إن هناك بعض المنتفعين قاموا بتحريك دعاوى قضائية بسبب رفض الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية من 500 إلى 2500 جنيه، بالإضافة إلى رفض التوريث لأبناء المنتفعين كما كان معتادًا.

من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن طرح 10 شواطئ للاستغلال من خلال مزايدات علنية فى 4 جلسات، بدءا من 9 وحتى 14 أغسطس الحالى.

وبحسب «السياحة والمصايف»، من المقرر طرح شاطئى «شهرزاد» المميز و«درويش» السياحى بنطاق حى العجمى بجلسة 9 أغسطس، بالإضافة إلى طرح كل من شواطئ «النخيل» بنظام «الخدمة لمن يطلبها»، و«النخيل» المميز، و”النخيل” السياحى بنطاق حى العجمى بجلسة 10 أغسطس.

كما سيتم طرح شاطئى “كرير الشرقي” بنظام “الخدمة لمن يطلبها” و”شهر العسل العام” بنظام “التشغيل الليلى، بنطاق حى العجمى، بجلسة الثالث عشر من أغسطس الجارى، بالإضافة إلى طرح كل من شاطئ “أبو قير1” بنظام “الخدمة لمن يطلبها”، وشاطئ “أبو قير 2″ بنظام الخدمة لمن يطلبها” وشاطئ “أبو قير 3” بنظام الخدمة لمن يطلبها، بنطاق حى المنتزه ثان، بحلسة 14 أغسطس الحالى.