«الإسكندرية للزيوت والصابون»: ننتج 450 طن يوميا

أكد الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون أن أسعار الزيوت مستقرة منذ فترة كبيرة ولم يحدث أي زيادة خلال الفترة الماضية، حيث أن الشركة تقوم بضخ الزيت لشركتي الجملة العامة والمصرية لتجارة الجملة التابعيتن لوزارة التموين والتجارة الداخلية.. مشيرا إلى أن الشركة تنتج 450 طن زيت يوميا.

شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

وقال عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ” المال “، يتم توريد الزيت بسعر 16.5جنيه للشركتين ثم تقوم الشركة بوضع هامش ربح 25 قرشا، ومن ثم تقوم بالبيع لبقالي التموين بسعر 16.75 جنيه، ليصل السعر النهائي إلى 17جنيها والسعر ثابت ولا يستطيع أي تاجر تمويني أن يرفع في السعر .

وكشف عبدالوهاب أن الشركة تنتج 450 طن زيت يوميا من اجمالي انتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية 2200 طن زيت يوميا، ويتم التوزيع علي المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والاهرام والاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية .

وأوضح انه يتم التعبئة والتكرير داخل المصنع ، مضيفا أن الشركة تنتج الكسب في فرع الشركة في كفر الزيات ، حيث يتم استخلاصه من زيت بذر الكتان ويتم استخدمه في العلف الحيواني حيث ان منها 14% بروتين يستخدم في المزارع الحيوانية.

وأكد عبد الوهاب ايضا ان الشركة تقوم بإنتاج كافة انواع الصابون والمنظفات ويتم بيعها للسوق الحرة وشركات الجملة التابعة للتموين .

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد ان احتياطي الزيوت يكفي 3.7 شهر حتي منتصف يونيو المقبل ، ولن يرتفع السعر على البطاقات التموينية.

يذكر أن أسعار الزيوت العالمية ارتفعت بشكل كبير مما ادى إلى زيادتها فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى 30% حيث يبلغ أقل سعر 17 جنيها وأعلى سعر 33 جنيها وذلك لشركات الزيوت .

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ قليل عن تعاقدها على 18 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، وأكدت الهيئة أن عمليات التسليم ستتم فى الفترة من

١٠ إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢١.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن التعاقدات على زيوت الطعام مستمرة لتعزيز الاستراتيجي من تلك السلعة الهامة.