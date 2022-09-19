«الإسكندرية للزيوت والصابون» تستهدف إيرادات بأكثر من 4.2 مليار جنيه

تستهدف شركة الإسكندرية للزيوت والصابون زيادة إيراداتها خلال العام المالى الحالى، إلى أكثر من 4.2 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار فى 2021/ 2022.

قال الدكتور أحمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن الزيادة المرتقبة ستتم عبر التوسع فى إنتاج المنظفات والأعلاف، بالتوازى مع فتح أسواق تصديرية جديدة فى بعض الدول العربية والأوروبية.

وأضاف «عبد الوهاب»، أن شركته حققت صافى أرباح بقيمة 25 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022.

وأوضح أن الشركة مستمرة فى إنتاج الكميات الخاصة بمنظومة الزيوت التموينية التى تبلغ 164250 طنًا سنويًا، بواقع 223 مليونًا و380 ألف زجاجة، زنة 800 مللى، ويتم طرحها بسعر 23 جنيهًا على البطاقات.

وتابع أن إنتاج «الإسكندرية» من المنظفات يصل إلى 8 آلاف طن سنوياً، متضمنة أصنافًا سائلة، وصابونًا، ومساحيق غسيل، إضافة إلى 35 ألف طن أعلاف.

ولفت «عبد الوهاب» إلى أنه تم تصدير منظفات وأحماض دهنية من تكرير الزيوت بتكلفة 35 مليون جنيه فى 2021/ 2022، وذلك لعدد من الدول وهى رومانيا، وتركيا، وسوريا، والمغرب، ويتم العمل حاليًا على التصدير إلى ليبيا واليمن.

يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تأسست عام 1963، ويتبعها 4 مصانع فى كفر الزيات، وكفر الشيخ، واثنين فى الإسكندرية.

وتتبع «الإسكندرية للزيوت والصابون» الشركة «القابضة للصناعات الغذائية» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.