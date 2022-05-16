«الإسكندرية للزيوت والصابون»: الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني يكفي 5 أشهر

أكد المهندس أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون ، أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيوت التموينية يكفى مدة 5 أشهر، موضحًا أن عمليات توريد الزيت لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية مستمر دون توقف.

وقال عبدالوهاب فى تصريح لـ«المال» إنه تم تحويل كامل إنتاج الشركة من الزيت التموينى إلى عبوات 800 مللى، وذلك بعد قرار وزارة التموين إلغاء زجاجة 1 لتر وطرح زجاجة الـ800 مللى بسعر 23 جنيهًا على البطاقات التموينية .

وأضاف عبدالوهاب أن إنتاج الشركة من الزيت التموينى زنة 800 مللى يصل إلى 70 مليون زجاجة شهريًّا، ويتم توريدها بشكل يومى إلى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة لتوزيعها على بقالى التموين ومنافذ جمعيتى .

يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تأسست عام 1963، ويتبعها 4 مصانع فى كفر الزيات وكفر الشيخ، ومصنعان فى الإسكندرية، وهى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى مملوكة بالكامل للشركة القابضة.

وفى سياق متصل، أكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أنه تم صرف نحو %65 من مقررات شهر مايو الجارى، إضافة إلى فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل الماضى لحاملى البطاقات التموينية، والتى يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن مقيد على 20 مليون بطاقة تموينية.

يذكر أن منظومة السلع التموينية تتيح مبلغ 50 جنيهًا شهريًّا، لكل شخص مقيد على البطاقة التموينية، بهدف الحصول على ما يحتاجه المواطن من السلع الغذائية والاستهلاكية من خلال قائمة السلع التموينية، والتى تضم 28 سلعة غذائية واستهلاكية ومنظفات.

كما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية أكدت فى أحدث بيان لها أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 210 ملايين جنيه عن شهر أبريل الماضى، وتم صرفها لبقالى التموين وأصحاب مشروع جمعيتى.