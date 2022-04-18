اقتصاد وأسواق

الإسكندرية للزيوت والصابون: الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 6 أشهر ويتم تجديده بشكل دوري

تحديد زجاجة زيت تمويني واحدة لكل مواطن على البطاقة التمويني لمنع تسريبه للسوق السوداء
محمد مجدي 11:01 م, الأثنين, 18 أبريل 22 11:01 م, الأثنين, 18 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الاسكندرية للزيوت والصابون إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الاساسية بمدة لا تقل عن 6 أشهر يتم تجديدها دوريًا .

وأضاف عبدالوهاب أن منافذ التوزيع التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية يكفي مدة شهر بالكامل ويتم تجديدها بشكل دوري ، كما أن محطة الزيوت الصب في المكس يكفي مدة شهرين ، ولن يحدث نقص في أي سلعة .

اقرأ أيضا  الضرائب : المواد الداخلة في إنتاج الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة

وتابع عبدالوهاب أن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لديهم شهريًا زيت تمويني يكفي مدة شهرين بكمية تصل إلي 60 الف طن ، و كل مواطن له زجاجة واحدة بحد اقصي 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة .

وأشار عبدالوهاب إلى أنه تم التعاقد على الزيت الخام مدة تكفي حتي شهر يونيو القادم ، و من خلال تعليمات القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الاستراتيجية ، تم شراء 101 ألف طن زيت خام محلي ومستورد بسعر 32 ألف و577 جنيه .

اقرأ أيضا  «رويترز»: القضاء السويسري يغلق تحقيقا بشأن غسيل أموال مصرية مرتبطة بثورة 25 يناير

كانت وزارة التموين تعاقد في مارس الماضي على شراء 101 ألف طن زيت خام منها ، 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد ، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي .

وأكد عبدالوهاب أن الدولة تتحمل 7 جنيهات في زجاجة الزيت المطروحة على بطاقة التموين ، حيث سعر زجاجة الزيت 800 مللي بـ26.75 جنيه في السوق الحر بينما يتم طرحها على بطاقة التموين بسعر 20 جنيهًا ، وزجاجة الزيت 1 لتر 32 جنيه في السوق الحر ، بينما يتم طرحها على البطاقة بسعر 25 جنيه .

اقرأ أيضا  الإسكندرية للزيوت والصابون: طرح منظفات وزيوت طعام بتخفيضات تصل إلى 25% عن السوق المحلية

وأوضح عبدالوهاب أن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد زجاجة زيت واحدة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية أدي إلي منع تسريب الزيت التمويني في السوق السوداء .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مصنع كفر الزيات في محافظة الغربية التابع لشركة الاسكندرية للزيوت والصابون ، بمشاركة أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، ورمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

تعرف على توصيات تقليل أثر الحرارة المرتفعة على محاصيل الخضر

الصاوي أحمد 11:09 م, الأثنين, 18 أبريل 22

الإسكندرية للزيوت والصابون: طرح منظفات وزيوت طعام بتخفيضات تصل إلى 25% عن السوق المحلية

محمد مجدي 11:02 م, الأثنين, 18 أبريل 22

الصناعة والتجارة توافق على استثناء صادرات تقاوي الذرة من قرار حظر تصدير الزيوت

السيد فؤاد 10:59 م, الأثنين, 18 أبريل 22

السيسي يطلع على موقف الاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب

المال - خاص 9:16 م, الأثنين, 18 أبريل 22

التجارة والصناعة : حظر بعض أنواع الخردة والخامات يطبق على ما يتم تصديره للمنطقة الحرة أو خارج البلاد

السيد فؤاد 8:05 م, الأثنين, 18 أبريل 22

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% لعام 2022

أيمن عزام 6:23 م, الأثنين, 18 أبريل 22