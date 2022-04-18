قال الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الاسكندرية للزيوت والصابون إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الاساسية بمدة لا تقل عن 6 أشهر يتم تجديدها دوريًا .

وأضاف عبدالوهاب أن منافذ التوزيع التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية يكفي مدة شهر بالكامل ويتم تجديدها بشكل دوري ، كما أن محطة الزيوت الصب في المكس يكفي مدة شهرين ، ولن يحدث نقص في أي سلعة .

وتابع عبدالوهاب أن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لديهم شهريًا زيت تمويني يكفي مدة شهرين بكمية تصل إلي 60 الف طن ، و كل مواطن له زجاجة واحدة بحد اقصي 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة .

وأشار عبدالوهاب إلى أنه تم التعاقد على الزيت الخام مدة تكفي حتي شهر يونيو القادم ، و من خلال تعليمات القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الاستراتيجية ، تم شراء 101 ألف طن زيت خام محلي ومستورد بسعر 32 ألف و577 جنيه .

كانت وزارة التموين تعاقد في مارس الماضي على شراء 101 ألف طن زيت خام منها ، 80 ألف طن زيت صويا خام مستورد ، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي .

وأكد عبدالوهاب أن الدولة تتحمل 7 جنيهات في زجاجة الزيت المطروحة على بطاقة التموين ، حيث سعر زجاجة الزيت 800 مللي بـ26.75 جنيه في السوق الحر بينما يتم طرحها على بطاقة التموين بسعر 20 جنيهًا ، وزجاجة الزيت 1 لتر 32 جنيه في السوق الحر ، بينما يتم طرحها على البطاقة بسعر 25 جنيه .

وأوضح عبدالوهاب أن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد زجاجة زيت واحدة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية أدي إلي منع تسريب الزيت التمويني في السوق السوداء .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مصنع كفر الزيات في محافظة الغربية التابع لشركة الاسكندرية للزيوت والصابون ، بمشاركة أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، ورمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين.