«الإسكندرية للزيوت» تعتزم تحديث وحدة تكرير مصنعها بقيمة 120 مليون جنيه

لرفع إنتاجها من 200 إلى 500 طن يوميًا

تعتزم شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تطوير وحدة تكرير الزيوت بمصنع الشركة فى كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيمة 120 مليون جنيه لزيادة إنتاجها من 200 إلى 500 طن يوميًا.

كشف المهندس محمود نجيب العضو المنتدب الفنى للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن تكلفة عملية تطوير وحدة تكرير الزيوت لن تقل عن 120 مليون جنيه، موضحًا أن «الإسكندرية للزيوت والصابون» تنتج 15 ألف طن زيت شهريًا من 4 مصانع تابعة لها، وهي: كفر الزيات، وكفر الشيخ، ومصنعان فى الإسكندرية.

وأضاف «نجيب» أن إنتاج الشركة من الزيوت يذهب بالكامل إلى شركات «المصرية لتجارة الجملة» بكمية 6 آلاف طن، و«العامة لتجارة الجملة» 4 آلاف طن، والكميات الأخرى موزعة بواقع ألف طن لكل من الأهرام، والنيل، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، لطرحها على البطاقات التموينية، إضافة إلى السوق المحلية.

وأوضح أن جميع الماكينات الموجودة فى شركة الإسكندرية للزيوت والصابون من تصميم وتصنيع وتنفيذ ورش مصنع كفر الزيات، لافتًا إلى أن وحدة تصنيع عبوات الزجاجات البلاستيكية الفارغة تنتج 100 زجاجة زيت فارغة فى الدقيقة الواحدة، بمعدل 6 آلاف عبوة فى الساعة الواحدة.

يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تأسست عام 1963، وتتبع «القابضة للصناعات الغذائية» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.