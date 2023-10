الإسكندرية للزيوت المعدنية تستهدف تنفيذ عدة مشروعات صديقة للبيئة

تستعد شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك (AMOC)، لتنفيذ عدد من المشروعات بخطتها الاستثمارية خلال العام المالي الجاري والتي في معظمها تعد مشروعات صديقة للبيئة.

وحسب تقرير صادر عن الشركة فإن تلك المشروعات تتمثل في مشروع وحدة لمعالجة ملوث الفينول بطاقة استيعاية 18 مترا مكعبا / ساعة تحت مظلة برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP111) التابع لجهاز شئون البيئة بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.6 مليون دولار، بالإضافة إلى 5.3 مليون جنيه، وذلك للتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وأكد التقرير، أنه تم الانتهاء من إجراءات التمويل (قرض ميسر لمدة 5 سنوات من بنك الإعمار الأوروبي عن طريق البنك الأهلي المصري، ومن المخطط استلام المشروع والمطابقة نهاية ديسمبر المقبل.

كما أنه هناك منحة مقدمة من بنك الاعمار الأوروبي للشركة بنسبة 21.8% من قيمة التسهيل الائتماني ( القرض الميسر) وذلك بعد تنفيذ المشروع ومطابقة النتائج.

كما تستهدف الشركة رفع كفاءة أبراج التبريد الخاصة بمجمعي الزيوت والسولار من 60% الوضع الحالي إلى حوالي 80% مستقبلا، وهو ما يحقق ترشيد في استهلاك الطاقة الكهربية بحوالي 120 كيلو وات في الساعة، ما يوازي تقريبا مليون جنيه وفرا سنويا، بالإضافة إلى أنه يساهم في رفع اعتمادية مراوح أبراج التبريد لتشغيل مروحتين بدلا من ثلاثة مرواح وتنفيذ خطط الصيانة الوقائية في مواعيدها وتوفير تكاليف الصيانة وقطع الغيار، ومن المخطط الانتهاء من المشروع نهاية ديسمبر المقبل.

كما ذهب التقرير إلى أن الشركة تعمل على تطبيق المرحلة الثانية لرفع كفاءة شكتي البحار والمكثفات وتقليل الفاقد من البخار بوحدات مجمع السولار ومستودعات التغذية الخاصة بها، وتستهدف المرحلة الثانية تقليل الفاقد من البخار المنتج لوحدات مجمع السولار ومستودعات التغذية الخاصة بها بنسبة 6% من إنتاج البخار وزيادة نسبة استرجاع المتكثفات بنسبة 18%.

وتوقعت الشركة ان تحقق عائد قدره 600 ألف دولار سنويا، وبعد إتمام عملية الإسناد، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع في نوفمبر 2023.

كما انتهت الشركة من المرحلة الاولى من مشروع Zero Sweet Flare ، حيث يحقق وفرا ماديا قدره 21 مليون جنيه سنويا كخفض في الانبعاثات الكربونية 5330 طن سنويا.

كما أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستفادة من sour Gas من المتوقع تحقيق وفر مادي قدره 75 مليون جنيه سنويا، وخفض انبعاثات كربونية قدرها 28 ألف طن سنويا.

كما أنه جار دراسة المرحلة الثالثة من مشروع Zero Acid Flare ، وفي يونيه الماضي وافق مجلس إدارة الشركة على توصية اللجنة الفنية بالبدء في الدراسات الخاصة بتحويل الشركة إلى (ZERO FLARE)، وهو ما يعني وقف الحرق الروتيني للغاز في الشعلات، وفقًا لما ذكره بيان البورصة المصرية.

وأضافت إن التحويل سيتم من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامضية واسترجاعها واستخدامها في شبكة الوقود.

كما تقوم الشركة بدراسة مشروع تحلية المياه المستخدمة في تغذية الغلايات بنظام التناضح العكسي بالتعاون مع كلية الهندسة – جامعة الاسكندرية – التي تقوم بدراسة جدوى المشروع حيث يتوقع استلام نتائج الدراسة بنهاية عام 2023 .

ويهدف المشروع انتاج مياه منزرعة الاملاح بنظام التناضح العكسي لتحل محل المياه اليسرة كثيفة الاملاح المستخدمة حاليا في تغذية الغلايات، كما يساهم المشروع في تقليل مياه تفوير الغلايات من الوضع الحالي حوالي 1 طن / ساعة لتصل الى 2 طن / ساعة بنسبة انخفا تصل الى 80% وبوفر سنوي متوقع يصل الى 173 ألف دولار في وفر المياه والكيماويات والطاقة.

كما أنه سيتم مد خطوط ربط جديد بشبكة خطوط الشمع الطري لرفع معدلات الشحن والترحيل عن طريق الناقلات بجانب الشمع السائل، وزيادة مرونة الشحن، بالاضافة الى زيادة السعة التخزينية للسولار وانشاء مستودعين جديدين بطافة تصل الى 6000 م3 و 4000 م 3 .

يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك ” حققت خلال 2022-2023، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 13.2%، لتصل إلى 1.37 مليار جنيه، مقابل 1.21 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022.