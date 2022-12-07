«الإسكندرية للخدمات» تسدد جميع قروضها لتجنب ارتفاع أسعار الفوائد

قال الدكتور علاء عبد المجيد، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية «المركز الطبى الجديد»، إن المستشفى سدد جميع أقساط القروض لتخفيض قيمة الفوائد المدفوعة فى ظل الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة، ما سيؤدى إلى تخفيض الأعباء التمويلية وزيادة الأرباح مستقبلا.

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة دعمت مخصصات مديونيات العملاء بقيمة 8.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، مقابل 3.1 مليون خلال نفس الفترة من عام 2021، وذلك بهدف التحوط لأى خسائر ائتمانية متوقعة فى أرصدة تلك العملاء فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى والعالمى بصفة عامة والقطاع الصحى بصفة خاصة والمتمثلة فى الحرب الروسية الأوكرانية، وأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار إضافة إلى القرارات الخاصة برفع المرتبات والحد الأدنى للأجور، وهو ما أدى لارتفاع جميع مدخلات الخدمات الطبية من مستلزمات وقطع غيار، وأجهزة طبية وتغذية وأجور، وبالتالى زادات مصاريف التشغيل.

وأشار إلى أن الشركة حافظت على ثبات حجم إيراداتها إذ حققت نحو 197.07 مليون جنيه فى الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى بانخفاض طفيف نسبته %1 عن نفس الفترة من عام 2021.

ولفت إلى أن الشركة ما زالت تحقق نموًا فى حجم أعمالها، رغم انخفاض حالات الكوفيد 19 والتى كانت تحقق %29 من الإيرادات فى عام 2021 ثم انخفضت إلى 6 فقط من إيرادات 2022.

وقال العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية إن الشركة انتهت من سداد فروق ضرائب الدخل وكسب العمل عن الفترة من 2005 إلى 2019.

وعن استحواذ شركتى «لايف فيست» للرعاية الصحية و«تواصل» على الشركة، قال إن الشركتين لديهما خبرة قوية فى المجال الصحى ورغبة فى التطوير والتحديث الرقمى، والخدمى والفنى إلى جانب سعيهما لإضافة خدمات طبية جديدة تحتاجها السوق بالإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأضاف أنه من المقرر ضح استثمارات جديدة دون أن يحدد حجمها لحين الانتهاء من دراسة المشروعات المقرر إضافتها، متابعا أنه سيتم زيادة حجم العمل بالمستشفى من خلال خطط توسعية وتسويقية والتى بشأنها ستنعكس بشكل إيجابى على زيادة الإيرادات والأرباح وهو ما يشجع المستثمرين والعملاء والموردين وقطاعات الدولة المختلفة على زيادة الثقة فى المستشفى.

ويبلغ رأسمال «الإسكندرية للخدمات الطبية» حاليا 124.5 مليون جنيه موزعة على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمية 8 جنيهات للورقة المالية.

دعاء محمود