«الإسكندرية للخدمات الطبية» تكلف «أندرسن للاستشارات المالية» بدراسة القيمة العادلة للسهم

أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبى الجديد) تكليف أندرسن للاستشارات المالية بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم فى إطار صفقات الاستحواذ الحالية والمحتملة على أسهمها.

وبررت الإسكندرية للخدمات الطبية اختيارها لشركة أندرسن كمستشار مالى بما لها من خبرة متراكمة فى المجال الطبى، مشيرة إلى أن التصويت على اختيارها حصل فى اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30 أغسطس ، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الأربعاء.

وفوضت الشركة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إبرام التعاقد مع المستشار المالى مع ضرورة الحصول خطاب بعدم وجود تعارض مصالح مع الأطراف المعنية بالصفقة (الحاليين والمحتملين) داخل مصر وخارجها.

وأشارت الشركة إلى أن تعيينها لمستشار مالى يأتى فى إطار تطبيق قواعد الرقابة المالية التى تلزم مجلس الإدارة بإبداء الرأى فى جدوى عروض الاستحواذ وملاءمتها لمساهمى الشركة.

وحصل تحالف تواصل هولدنجز السعودية فى 29 أغسطس الجارى على موافقة الرقابة المالية بخصوص نشر عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية بعد تعديله من 52 إلى 47.6 جنيه للسهم.

وقالت تواصل هولدنجز فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها ، إن هذا التعديل يعود إلى أسباب فنية متعلقة بزيادة رأس المال الأخيرة بالأسهم المجانية بما أدى إلى اختلاف حقوق الملكية لكل سهم.

واستهدف العرض السابق المقدم من تحالف تواصل هولدنج -لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، الاستحواذ على 10.5 مليون سهم تقريبا بسعر 52 جنيها بما يعادل 74% كنسبة مكملة للاستحواذ على 100% من الأسهم.

ومن المقرر حاليا تعديل عدد الأسهم فى نشرة الاستحواذ إلى 11.5 مليون سهم بسعر 47.6 جنيه نتيجة زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 1.2 مليون سهم مجانى بما أدى إلى انخفاض حقوق ملكية كل سهم.

الإسكندرية للخدمات الطبية : عرض تواصل السعودية متاح أمام المساهمين حتى 27 سبتمبر

البورصة المصرية

وحدد التحالف فى وقت لاحق فترة سريان عرض الشراء أمام حملة أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية بـ 20 يوم عمل لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية.

وأظهرت نشرة الاستحواذ المنشورة بجريدة “المال” فى عدد 30 أغسطس بدء فترة سريان العرض اعتبارا من 31 أغسطس وحتى 27 سبتمبر القادم.

ودخلت الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادات إقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى.

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

مصادر : بعض المنافسين قد يشعلون المنافسة على المركز الطبى الجديد مرة أخرى

الإسكندرية للخدمات الطبية

وعرض بنك أبو ظبي التجارى حصته للبيع فى منافسة شرسة شملت عروضا من شركة مستشفى كليوباترا -أكبر كيان طبى خاص فى مصر- إضافة إلى عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدنجز مع مستشفيات سبيد ميديكال ومؤسسة مالية».

كما تقدمت شركة تى إيه تى للخدمات الطبية (التابعة للإسكندرية للخدمات الطبية) بعرض شراء انسحبت منه لاحقا ،إضافة إلى عرض آخر من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.

واستقرت المنافسة آنذاك (21 يونيو 2021) على تحالف شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية (المساهمة فى الشركة بالفعل ) بعد أن رفعت سعر الاستحواذ إلى 52 جنيها للسهم.

واشترت تواصل هولدنجز فى 29 نوفمبر 2020 حوالى 3.7 مليون سهم من حصة المساهم الهندى فى الإسكندرية للخدمات الطبية تعادل 25.92% بقيمة إجمالية قدرها 89.9 مليون جنيه بمتوسط سعر 24.3 جنيه.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد» ستشتعل مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، فى ظل تمسك شركتى الإمارات القابضة و النيل للأشعة، وتحالف «لايم فست وتواصل» بالصفقة.

وكشفت المصادر عن اقتراب صدور الموافقات على عرض الشراء المقدم من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة والتى تتمسك بالاستمرار فى المنافسة، متوقعة أن تقدم عرض شراء يتضمن تقييم إجمالى للشركة يقارب 800 مليون جنيه.

وقالت إن شركة مركز النيل للأشعة التابعة لـ«Elevate capital» مستمرة فى المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية» موضحة أنها قدمت عرضها منذ قرابة عام، وتنتظر صدور الموافقات.

على جانب آخر، رجحت المصادر انسحاب «مجموعة مستشفيات كليوباترا» من المنافسة فى ظل ارتفاع السعر بما يؤثر على العوائد المتوقعة من الصفقة، علما بأنها أعلنت عن رغبتها فى الشراء بسعر 38.5 جنيه للسهم.

وتابعت إن العرض المقدم من تحالف «تواصل و لايم فست» أعلى من نظيره الذى قدمته «كليوباترا» خلال العام الماضى بنسبة كبيرة، رغم تراجع أرباح الإسكندرية فى النصف الأول من العام الجارى.

هيكل الملكية وخريطة أكبر المساهمين فوق 5% حتى يوليو الماضى

ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية حاليا 124.5 مليون جنيه موزعا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمة 8 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين بنك أبوظبى التجارى (51.5%)، تواصل هولدنج للاستثمارات المالية (25.9%).

كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 21 مليون جنيه في 2020.

كما قفزت إيراداتها إلى 271 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 225.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2021، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة سابقا.

ووافقت مجلس إدارة الشركة فى 24 مارس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين (كوبون رقم 15) بواقع 0.80 جنيه للسهم بدء صرفها اعتبارا من 15 يونيو الماضى.