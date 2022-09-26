«الإسكندرية للخدمات الطبية» تعلن نتائج القيمة العادلة للسهم و«تواصل هولدنجز» تشكك في معاييرها

أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ، نتائج دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة في إطار عرض الاستحواذ المقدم من تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية.

وانتهت دراسة شركة أندرسون للاستشارات المالية إلى تقييم سهم الإسكندرية للخدمات الطبية بين 51.2 و 52.8 جنيه وفقًا لطريقتين محاسبيتين فى التقييم المالي.

من جانبها شككت شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية (مقدم عرض الاستحواذ) فى المعايير التى استند إليها المستشار المالي المقيم للسهم، وفقا لخطاب أرسلته الشركة للرقابة المالية اليوم الإثنين.

تواصل هولدنجز: نشك بوجود خطأ مادي في تقرير أندرسون للاستشارات المالية

وتضمن خطاب تواصل هولدنجز بعض الملاحظات التى تشير إلى احتمالية وجود خطأ مادي فى تقدير أندرسون للاستشارات المالية بما أثر على التقييم النهائى للقيمة العادلة للسهم من 47.8 إلى 52.8 جنيه.

وطالبت الشركة هيئة الرقابة المالية بإعادة النظر فى تقرير القيمة العادلة والعمل على استيضاح الملاحظات الفنية التى أرفقتها فى تقرير خاص يشمل كافة أوجه اعتراضها على الدراسة .

وتقدمت تواصل هولدنجز فى 20 سبتمبر بطلب إلى هيئة الرقابة المالية، لرفع سعر الاستحواذ على الشركة إلى 49 جنيها للسهم وسط منافسة شرسة مع الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.

وأبدت الرقابة المالية الموافقة على تعديل سعر الشراء على شاشة البورصة المصرية مع إلزام شركات السمسرة المنفذة بتعديل أوامر البيع وفقا للسعر الجديد.

وتقدم التحالف بسعر سابق للاستحواذ بلغ 47.67 جنيه للسهم، ويزيد السعر الجديد عنه بقيمة 1.4 جنيه،كما يزيد عن عرض الشركة الإماراتية المنافسة بقيمة 0.38 جنيه تقريبا.

وتلقت هيئة الرقابة المالية قبلها بيوم (الاثنين-19 سبتمبر) طلبا من شركة الإمارات القابضة المنافسة لزيادة سعر عرضها للاستحواذ شركة الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 48.62 جنيه للسهم.

وطالبت الرقابية المالية شركة الإمارات القابضة (شركة شخص واحد ذ.م.م ) باستيفاء جميع المتطلبات الواردة بالقرارات المنظمة للنشاط الطبي فى مصر، حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم بشأن عرض الشراء، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة.

مجلس الإسكندرية للخدمات الطبية يبدي رأيا سلبيا فى عرض تواصل هولدنجز

وأبدى مجلس إدارة الإسكندرية للخدمات الطبية بجلسته المنعقدة (21 سبتمبر الجاري) رأيا سلبيا فى عرض الاستحواذ المقدم من تحالف تواصل هولدنج للاستثمارات المالية بسعر 49 جنيها للسهم.

وانتهى رأي الأعضاء المستقلين بمجلس الإسكندرية للخدمات الطبية إلى أن عرض تواصل لا يعبر عن القيمة الحقيقة للشركة ومركزها المالى ومقوماتها وأصولها المادية والمعنوية وإمكانياتها وخططها المستقبلية.

كما رأى الأعضاء المستقلون أن السعر المقدم فى العرض (بعد زيادته إلى 49 جنيها) ما زال أقل من متوسط سعر الإقفال للسهم خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع العرض لدى الرقابة المالية، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة بتاريخ 21 سبتمبر.

وعلق الأعضاء على خطط مقدمة العرض المستقبلية للشركة باعتبارها عامة وفضفاضة مفتقرة للبيانات والمعلومات التى يمكن الاستناد إليها فى تقييم جدوى العرض بالنسبة لمستقبل الشركة.

وأشار الأعضاء إلى ضعف التزام مقدمي العرض تجاه العمالة، إذ نصوا فى العرض على عدم الاستغناء عنهم ،ثم أشاروا فى موضع آخر إلى أن خططهم المستقبلية قد تؤثر على حقوق العمالة.

واستنادا إلى هذه الحجج انتهى أعضاء المجلس المستقلين-بعد استبعاد الأعضاء المرتبطين بمقدمي العرض- إلى اعتبار عرض الاستحواذ غير مناسب بسعره الحالى.

وكان مجلس الإدارة قد انعقد فى وقت سابق ( 18 سبتمبر) لإبداء الرأى فى عرض تحالف تواصل هولدنجز (قبل زيادته)، ثم تقرر إرجاء الرأى لاجتماع قادم لحين استيفاء بعض البيانات والمعلومات، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين (19 سبتمبر 2022).

تواصل عدلت سعر العرض لأسباب فنية نهاية أغسطس

وأعلن تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية فى 29 أغسطس الماضى تعديل سعر عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية من 52 إلى 47.6 جنيه للسهم.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذا التعديل يعود إلى أسباب فنية متعلقة بزيادة رأس المال الأخيرة بالأسهم المجانية بما أدى إلى اختلاف حقوق الملكية لكل سهم.

واستهدف العرض السابق المقدم من تحالف تواصل هولدنج -لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، الاستحواذ على 10.5 مليون سهم تقريبا بسعر 52 جنيه بما يعادل 74% كنسبة مكملة للاستحواذ على 100% من الأسهم.

وقالت الشركة ساعتها، إن السعر المقدم يمثل متوسط سعر التداول على مدار آخر ستة أشهر فى البورصة المصرية، كما أكدت احتفاظها بالحق فى عدم تنفيذ الصفقة إذا قلت نسبة الأسهم المستجيبة عن 3.5 مليون سهم (25.08%) تضمن لها نسبة ال51% على الأقل.

ومن المقرر حاليا تعديل عدد الأسهم فى نشرة الاستحواذ إلى 11.5 مليون سهم بسعر 47.6 جنيه نتيجة زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 1.2 مليون سهم مجانى بما أدى إلى انخفاض حقوق ملكية كل سهم.

عرض تواصل متاح أمام حملة الأسهم فى البورصة حتى 27 سبتمبر الجاري

البورصة المصرية

وحدد تحالف “تواصل هولدنجز” فى وقت لاحق فترة سريان عرض شراء شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ب20 يوم عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية.

وأظهرت نشرة الاستحواذ المنشورة بجريدة “المال” بعدد 30 أغسطس بدء فترة سريان العرض اعتبارا من 31 أغسطس وحتى 27 سبتمبر الجارى.

ودخلت الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت إقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى.

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

وعرض بنك أبو ظبي التجارى حصته للبيع خلال العام الماضى، وتلقى البنك عروضا من شركة مستشفى كليوباترا -أكبر كيان طبى خاص فى مصر-، إضافة إلى عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد ميديكال ومؤسسة مالية».

كما تقدمت شركة تى إيه تى للخدمات الطبية (التابعة للإسكندرية للخدمات الطبية) بعرض شراء انسحبت منه لاحقا ،إضافة إلى عرض آخر من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.

واستقرت المنافسة آنذاك (21 يونيو 2021) على تحالف شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية (المساهمة فى الشركة بالفعل ) بعد أن رفعت سعر الاستحواذ إلى 52 جنيها للسهم.

واشترت تواصل هولدنجز فى 29 نوفمبر 2020 حوالى 3.7 مليون سهم من حصة المساهم الهندى فى الإسكندرية للخدمات الطبية تعادل 25.92% بقيمة إجمالية قدرها 89.9 مليون جنيه بمتوسط سعر 24.3 جنيه.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة نهاية أغسطس الماضى، أن المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد» ستشتعل مرة أخرى فى ظل تمسك شركتى الإمارات القابضة و النيل للأشعة، وتحالف «لايم فست و تواصل» بالصفقة.

هيكل ملكية الإسكندرية للخدمات الطبية وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية حاليا 124.5 مليون جنيه موزعا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمة 8 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين بنك أبوظبى التجارى (51.5%)، تواصل هولدنج للاستثمارات المالية (25.9%).

كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 21 مليون جنيه في 2020.

كما قفزت إيراداتها إلى 271 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع إيرادات بلغت 225.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2021، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة سابقا.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 مارس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين (كوبون رقم 15) بواقع 0.80 جنيه للسهم بدء صرفها اعتبارا من 15 يونيو الماضى.