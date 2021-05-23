بورصة وشركات

الإسكندرية للخدمات الطبية تطلب مد فترة تقديم عروض الاستحواذ 4 أيام

الإسكندرية للخدمات الطبية تمنح مقدمى عروض الاستحوذ فرصة أخيرة
رجب عزالدين 5:46 م, الأحد, 23 مايو 21 5:46 م, الأحد, 23 مايو 21

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خاطبت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، الهيئة العامة للرقابة المالية، لمد مهلة تقديم عروض الاستحواذ النهائية عليها لمدة 4 أيام إضافية تنتهى 27 مايو الجارى.

وقالت الإسكندرية للخدمات الطبية فى إفصاح للبورصة الأحد إن بنك أبوظبى التجارى (الإماراتى) خاطب الرقابة بهذه المهلة بناء على طلب عدد من المستثمرين المحتملين المتقدمين بعروض استحواذ مبدئية.

وتهدف المهلة إلى منح مقدمى العروض المبدئية فرصة أخيرة لتحويل عروضهم إلى عروض رسمية نهائية وفقا لما جاء فى كتاب بنك أبو ظبى التجارى إلى الرقابة المالية.

وخاطب بنك أبوظبى التجارى مقدمى عروض الاستحواذ المبدئية فى 14 أبريل الماضى لإفادته بمعلومات وبيانات إضافية ودقيقة بخصوص عروضهم المقدمة لشراء حصته فى الشركة.

وقالت الإسكندرية للخدمات الطبية فى إفصاح للبورصة آنذاك، أن هذه المخاطبة تمت من خلال شركة سي آى كابيتال المستشار المالى للبنك ومنسق الطرح.

الإسكندرية: مستشفى كليوباترا تقدمت بعرض رسمى للرقابة

مستشفى كليوباترا

وأعلنت شركة مستشفى كليوباترا فى( 17 مايو الجارى) عن تقدمها بعرض استحواذ رسمى للرقابة المالية على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بمتوسط سعر 38.53 جنيه للسهم.

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وقالت كليوباترا- أكبر كيان طبى خاص بمصر- فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض يستهدف الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى.

وأعلن بنك أبو ظبى التجارى (إماراتى) فى مارس الماضى نيته التخارج من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية التى يمتلك فيها 51% من الأسهم.

وتلقى البنك منذ ذلك التاريخ عدة عروض للاستحواذ على حصته. وأفصحت كليوباترا، فى بيان للبورصة، 13 أبريل، عن تقدمه بخطاب نوايا غير مُلزم للمستشار المالي المكلف بتلقّي العروض (سي آي كابيتال).

ونقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة بالصفقة فى وقت سابق، تلقّي شركة سي آي كابيتال، ثلاثة عروض رسمية للاستحواذ على الحصة المراد بيعها .

وشملت عروض الاستحواذ، إلى جانب عرض مستشفى كليوباترا، عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد ومؤسسة مالية».

وتقول مستشفى كليوباترا إن تمويل عمليات الشراء ستتم من خلال الموارد المالية الذاتية إضافة إلى تمويلات نقدية من البنك الأهلى المتحد- مصر.وفقا للإفصاح المرسل 17 مايو.

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ودخلت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت اقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى .

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

ويتوزع هيكل الملكية الحالى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية بين بنك أبوظبى التجارى (51%)، شركة تواصل (25.9%) ، كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%.

تواصل هولدنجيز تقدمت بعرض استحواذ بقيمة 38.09 جنيه للسهم

وأفصحت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، فى 17 فبراير الماضى، عن تلقيها عرض استحواذ كامل من المساهم الجديد “تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية” بمتوسط سعر قدره 38.09 جنيه للسهم.

وقالت الشركة المعروفة باسم المركز الطبى الجديد فى بيان للبورصة آنذاك، إن هذا العرض يستهدف شراء 74.08% تعادل 10.57 مليون سهم مكملة لنسبة ال100% .

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وأشارت الشركة إلى أن السعر المقدم فى العرض يمثل متوسط سعر التداول على مدار آخر ستة أشهر فى البورصة المصرية.

ونوهت تواصل هولدينجز للاستثمارات إلى احتفاظها بالحق فى عدم تنفيذ الصفقة إذا قلت نسبة الأسهم المستجيبة عن 3.5 مليون سهم (25.08%) تضمن لها نسبة ال51% على الأقل.

وتستحوذ هولدينجز للاستثمارات على حصة تقدر بنحو 25.92% من إجمالى الأسهم اشترتها فى 29 نوفمبر الماضى بقيمة إجمالية 89.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الحصة بلغت 3.7 مليون سهم باعها المساهم الهندى الرئيسى بمتوسط سعر 24.3 جنيه للسهم ونفذتها شركة كايرو كابيتال للوساطة فى الأوراق المالية.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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