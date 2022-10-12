«الإسكندرية للخدمات الطبية» تدعو لانعقاد الجمعية العامة بطلب من المساهمين الجدد

دعت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية فى 13 نوفمبر القادم استنادا إلى طلب المساهمين الجدد بعد عملية الاستحواذ الأخيرة.

وقالت الإسكندرية للخدمات الطبية فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء، إنها تلقت طلبا من تحالف لايم فيست بارتترز- تواصل هولدنجز لعقد جمعية عامة خاصة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات ثاني بالشركة.

ونفذ تحالف تواصل هولدنج-لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية عرض استحواذ على غالبية أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية بتاريخ 29 سبتمبر الماضى مقابل 535.4 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح التنفيذ المنشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية ساعتها، تنفيذ عملية الشراء على 10.92 مليون سهم تمثل حوالى 70% من إجمالى الأسهم.

وكشفت نتائج العرض المعلن عنها بتاريخ 27 سبتمبر (نهاية فترة العرض)، استجابة 10.92 مليون سهم (تقريبًا) لعرض الشراء المقدَّم من تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية- لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية بسعر 49 جنيهًا للسهم.

وفتحت تواصل هولدنجز العرض أمام حمَلة الأسهم لمدة 20 يوم عمل لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية، بدأت 30 أغسطس الماضى، وانتهت27 سبتمبر الماضى، وفقًا لنشرة الاستحواذ المنشورة بجريدة “المال”.

الاستحواذ على 70% من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية 29 سبتمبر الماضى

«الإسكندرية للخدمات الطبية»

وتشير الكَمية المستجيبة للعرض إلى أن نسبة الاستجابة المطلقة بلغت 94.7% تقريبًا، وفقًا لحسابات المال التي استندت إلى حجم الأسهم المستهدفة المعلَنة في نشرة الاستحواذ (11.53 مليون سهم)، بينما بلغت نسبة الأسهم غير المستجيبة للعرض حوالى 5.3% من المستهدف، بما يعادل 609 آلاف سهم تقريبًا.

ويبلغ إحمالى أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية حوالى 15.5 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض الاستحواذ على نسبة 74.08% من الأسهم كحدٍّ أعلى، أو 51% كحد أدنى (بلغت نسبة الاستجابة حوالى 70% تقريبًا).

وتتنافس تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية على شراء الإسكندرية للخدمات الطبية منذ العام الماضى، وسط منافسة شرسة انخرطت فيها أكبر الكيانات الطبية العاملة فى مصر.

إضافة إلى بعض الكيانات الخليجية المنافسة؛ أبرزها شركة الإمارات المتقدمة القابضة التى تقدمت بعرض أشعل المنافسة واضطرها إلى زيادة السعر مؤخرًا.

وتقدمت تواصل هولدنجز، فى 20 سبتمبر، بطلب إلى هيئة الرقابة المالية، لرفع سعر الاستحواذ على الشركة من 47.67 جنيه إلى 49 جنيهًا للسهم بعد تقدم شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة بسعر منافس 48.62 جنيه للسهم (طالبت الرقابة الشركة الإماراتية باستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الطبي فى مصر كشرط للنظر فى عرضها).

وسادت توقعات فى الأيام الأخيرة بإمكانية تعثر العرض، حتى بعد زيادته إلى 49 جنيهًا، بسبب صدور نتائج دراسة قيمة عادلة للسهم أعدَّتها شركة أندرسون للاستشارات المالية، ورجّحت نطاق السعر العادل بين 51.2 و52.8 جنيه، إضافة إلى موقف سلبي أبداه مجلس إدارة الشركة تجاه العرض.

وأبدى الأعضاء المستقلون بمجلس إدارة الإسكندرية للخدمات الطبية (21 سبتمبر) رأيًا سلبيًّا في العرض باعتباره لا يعبر عن القيمة الحقيقة للشركة ومركزها المالي ومقوماتها وأصولها المادية والمعنوية وإمكانياتها وخططها المستقبلية، وفقًا لرأيهم.

كما أشار الأعضاء إلى ضعف التزام مقدمي العرض تجاه العمالة، إذ نصُّوا فى العرض على عدم الاستغناء عنهم، ثم أشاروا فى موضع آخر إلى أن خططهم المستقبلية قد تؤثر على حقوق العمالة.

تحالف تواصل – لايم فيست يحكم السيطرة على الإسكندرية للخدمات الطبية بنسبة 96.3%

ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية حاليًّا 124.5 مليون جنيه موزعًا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمة 8 جنيهات للسهم، وتوزع هيكل ملكيتها (قبل الاستحواذ)، بين بنك أبوظبى التجارى (51.5%)، وتواصل هولدنج للاستثمارات المالية (25.9%).

كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد الصففة).

وتظهر الإفصاحات الجديدة المرسلة للبورصة (2 أكتوبر 2022)، تغير هيكل المساهمين، وانحصار الملكية بين شركتي، لايم فيست بارتنزر للرعاية الصحية بنسبة 61.6%، وتواصل هولدنجز بنسبة 34.7%، إضافة إلى آخرين يمتلكون بقية النسبة المكلمة إلى 100%.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 21 مليون جنيه في 2020.

كما قفزت إيراداتها إلى 271 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع إيرادات بلغت 225.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2021، وفقًا للنتائج المرسَلة للبورصة سابقًا.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 24 مارس الماضى، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين (كوبون رقم 15) بواقع 0.80 جنيه للسهم، بدأ صرفها اعتبارًا من 15 يونيو الماضى.