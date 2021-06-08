الإسكندرية للخدمات الطبية تتلقى عرضا معدلا من منافس بسعر 49 جنيها للسهم

الإسكندرية للخدمات الطبية تتلقى عرضا معدلا من شركة تابعة للاستحواذ عليها

أعلنت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، اليوم الثلاثاء، تلقيها عرضا معدلا للاستحواذ على كامل أسهمها من قبل شركة تى ايه تى للخدمات الطبية (التابعة لها) بسعر 49.04 جنيه للسهم.

وقالت الإسكندرية للخدمات الطبية، فى إفصاح للبورصة المصرية، إن بنك أبو ظبى التجارى وقع اتفاق التزام مع شركة تى إيه تى للخدمات الطبية بشرط حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ونص بنك أبو ظبى التجارى فى اتفاقية الالتزام على حقه فى البيع لأى منافس آخر يتقدم بسعر أعلى مما يتقدم به إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويستهدف العرض الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى .

كانت شركة تى ايه تى للخدمات الطبية قد تقدمت فى 31 مايو الماضى بعرض شراء ملزم لحصة البنك البالغة 51.54% بسعر 45.53 جنيه (بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه).

وارتفعت قيمة العرض بعد التعديل بنحو 3.5 جنيه إلى 49.04 جنيه للسهم بما يرفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى 700 مليون جنيه تقريبا، وفقا للإفصاح.

الإسكندرية للخدمات الطبية تلقت عرضا إماراتيا بسعر 47.98 جنيه للسهم

وأفصحت الإسكندرية للخدمات الطبية أمس الأحد عن تلقيها عرضا منافسا من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة بسعر مغرى يبلغ 47.98 جنيه للسهم (يزيد 9.5 جنيه عن عرض سابق).

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح مختصر على شاشة التداول، إن هذا العرض يستهدف الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى وجارى دراسته.

وخاطبت الإسكندرية للخدمات الطبية، الرقابة المالية، فى وقت سابق لمد مهلة تقديم عروض الاستحواذ النهائية عليها لمدة 4 أيام إضافية .

واستهدفت المهلة منح مقدمى العروض المبدئية فرصة أخيرة لتحويل عروضهم إلى عروض رسمية نهائية وفقا لما جاء فى كتاب بنك أبو ظبى التجارى (صاحب الأغلبية) إلى الرقابة المالية .

وويحق للمستثمرين المحتملين التقدم مباشرة بعروض شراء اجبارية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقواعد المنظمة لصفقات الاستحواذ بالسوق المصرى.

مستشفى كليوباترا تقدمت بعرض بسعر 38.53 جنيه للسهم

مستشفى كليوباترا

وأعلنت شركة مستشفى كليوباترا فى( 17 مايو الماضى) عن تقدمها للرقابة المالية بعرض استحواذ رسمى على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بمتوسط سعر 38.53 جنيه للسهم.

وقالت كليوباترا- أكبر كيان طبى خاص بمصر- فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض يستهدف الاستحواذ الكامل على الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى.

وأعلن بنك أبو ظبى التجارى (إماراتى) فى مارس الماضى نيته التخارج من شركة الإسكندرية للخدمات الطبية التى يمتلك فيها 51% من الأسهم.

وتلقى البنك منذ ذلك التاريخ عدة عروض للاستحواذ على حصته. وأفصحت كليوباترا، فى بيان للبورصة، 13 أبريل، عن تقدمه بخطاب نوايا غير مُلزم للمستشار المالي المكلف بتلقّي العروض (سي آي كابيتال).

ونقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة بالصفقة فى وقت سابق، تلقّي شركة سي آي كابيتال، ثلاثة عروض رسمية للاستحواذ على الحصة المراد بيعها .

وشملت عروض الاستحواذ، إلى جانب عرض مستشفى كليوباترا، عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد ومؤسسة مالية».

انسحاب سبيد ميديكال من إحدى التحالفات المنافسة على الشركة

شركة سبيد ميديكال

وأعلنت سبيد ميديكال فى 30 مايو الماضى عن انسحابها من إحدى التحالفات المتنافسة على شراء المستشفى السكندرى لأسباب خاصة بها.

وقالت شركة تواصل هولدنج (قائدة التحالف) إنها ستمضى قدما فى تقديم عرض الاستحواذ بعد انسحاب سبيد ميديكال ،بالتحالف مع شركة ماتيرنيتى أندبيد ياريكس هولدنج.

وتقول مستشفى كليوباترا إن تمويل عمليات الشراء ستتم من خلال الموارد المالية الذاتية إضافة إلى تمويلات نقدية من البنك الأهلى المتحد- مصر.وفقا للإفصاح المرسل 17 مايو.

ودخلت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت اقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى .

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

ويتوزع هيكل الملكية الحالى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية بين بنك أبوظبى التجارى (51%)، شركة تواصل (25.9%) ، كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%.

تواصل هولدنجيز تقدمت بعرض استحواذ بسعر 38.09 جنيه للسهم

وأفصحت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، فى 17 فبراير الماضى، عن تلقيها عرض استحواذ كامل من المساهم الجديد “تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية” بمتوسط سعر قدره 38.09 جنيه للسهم.

وقالت الشركة المعروفة باسم المركز الطبى الجديد فى بيان للبورصة آنذاك، إن هذا العرض يستهدف شراء 74.08% تعادل 10.57 مليون سهم مكملة لنسبة ال100% .

وأشارت الشركة إلى أن السعر المقدم فى العرض يمثل متوسط سعر التداول على مدار آخر ستة أشهر فى البورصة المصرية.

ونوهت تواصل هولدينجز للاستثمارات إلى احتفاظها بالحق فى عدم تنفيذ الصفقة إذا قلت نسبة الأسهم المستجيبة عن 3.5 مليون سهم (25.08%) تضمن لها نسبة ال51% على الأقل.

وتستحوذ هولدينجز للاستثمارات على حصة تقدر بنحو 25.92% من إجمالى الأسهم اشترتها فى 29 نوفمبر الماضى بقيمة إجمالية 89.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الحصة بلغت 3.7 مليون سهم باعها المساهم الهندى الرئيسى بمتوسط سعر 24.3 جنيه للسهم ونفذتها شركة كايرو كابيتال للوساطة فى الأوراق المالية.