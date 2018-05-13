الإسكندرية للحاويات: سننظر في بدائل أخرى حال عدم اكتمال الاكتتاب

رجب عزالدينقالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إنها ستنظر فى بدائل أخرى فى حالة عدم اكتمال المرحلة الثانية من الاكتتاب فى زيادة رأس المال في موعدها، وفقا لبيان البورصة المصرية.وأعادت الشركة فتح الاكتتاب لمدة 15 يوما بدأت 6 مايو الجارى وستنتهى 20 مايو القادم وذلك على عدد الأسهم المتبقي

رجب عزالدين

قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إنها ستنظر فى بدائل أخرى فى حالة عدم اكتمال المرحلة الثانية من الاكتتاب فى زيادة رأس المال في موعدها، وفقا لبيان البورصة المصرية.

وأعادت الشركة فتح الاكتتاب لمدة 15 يوما بدأت 6 مايو الجارى وستنتهى 20 مايو القادم وذلك على عدد الأسهم المتبقية والبالغة 990136 سهم .

وأعلنت الشركة في 26 أبريل الماضي عن تغطية الاكتتاب العام في المرحلة الأولى في أسهم زيادة رأس المال بنسبة 11.258% على نحو 125.6 ألف سهم، بقيمة 18.9 مليون جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن الأسهم المتبقية من الاكتتاب تبلغ 990.13 ألف سهم بإجمالي قيمة شامل مصاريف الإصدار 149.16 مليون جنيه.

وتبلغ الزيادة في رأس المال المصدر 5.58 مليون جنيه موزعة على عدد 1.12 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وقيمة عادلة كحد أقصى 150.7 جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بواقع 55.78% للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و39.9% لهيئة ميناء الإسكندرية بإجمالي 95.72% قبل الطرح للاكتتاب العام.