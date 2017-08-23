الإسكندرية للحاويات توافق على توزيع نقدي للمساهمين

السيد فؤاد:عقدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة جمعيتها العمومية، أمس الأربعاء، لمناقشة نتائج أعمالها خلال العام المالي الماضي، بحضور وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي.ووافقت الجمعية على البنود التي كان مقرر مناقشتها والتي تركزت في توزيع الأرباح عن العام المالي 2016-2017، &

السيد فؤاد:

عقدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة جمعيتها العمومية، أمس الأربعاء، لمناقشة نتائج أعمالها خلال العام المالي الماضي، بحضور وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي.

ووافقت الجمعية على البنود التي كان مقرر مناقشتها والتي تركزت في توزيع الأرباح عن العام المالي 2016-2017، والذي أقترحته الشركة ليكون توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 8.13 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي 2016-2017.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 2.18 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يوليو 2017، مقابل أرباح بلغت 1.36 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في نفس الجلسة على بيع الونش العملاق المتحرك على عجل طراز جوتوالد حمولة 100 طن.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت بنسبة 29.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2016-2017، وبلغ صافي الأرباح 568 مليون جنيه.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2016-2017 إلى 2.68 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.79 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري وتعمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة منذ عام 1984، وتتداول قرابة مليون حاوية سنوياً من إجمالي السفن المتداولة بمصر والتي تبلغ 5 ملايين حاوية، ويتمثل هيكل ملكيتها من القابضة للنقل البحري والبري 55.7%، وهيئة ميناء الإسكندرية 39.9%، والقطاع الخاص 4.2% بالبورصة المصرية، ويصل رأسمالها 739 مليون جنيه، وتتعامل مع قرابة 24 خط ملاحي.