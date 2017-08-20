الإسكندرية للحاويات تنفي زيادة حجم التداول بعد قرار خفض التعريفة

مها يونسأرجع اللواء ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة - إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى - تحقيق الشركة أرباح بنحو 2.1 مليار جنيه بالعام المالى المنتهى، والتى تُعد ضعف قيمة أرباح العام المالى قبل الماضى تقريباً، إلى فروق أسعار الدولار بشكل رئيسى.وأ

مها يونس

أرجع اللواء ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة – إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى – تحقيق الشركة أرباح بنحو 2.1 مليار جنيه بالعام المالى المنتهى، والتى تُعد ضعف قيمة أرباح العام المالى قبل الماضى تقريباً، إلى فروق أسعار الدولار بشكل رئيسى.

وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن «التعريفة» التى تُحصلها الشركة مُقيمة بالدولار، الذى شهد ارتفاع كبير فى سعره نهاية العام الماضى، ما أدى إلى تحقيق زيادة فى الإيرادت بالجنيه المصرى.

كانت أرباح الشركة قد قفزت بزيادة قدرها %61 ، ونموًا فى إيرادات النشاط بنسبة %85 عن المستهدف للعام المالى الماضى، وبزيادة %51 عما تم تحقيقه بالعام المالى قبل الماضى، وذلك رغم انخفاض معدلات تداولها للحاويات بنسبة %9 خلال العام المالى المنقضى، وكانت معدلات التداول قد وصلت إلى 886.7 ألف حاوية، مقارنة بـ 978 ألف حاوية فى العام قبل الماضى.

ولفت دراز إلى أن قرار خفض التعريفة، لم ينعش حجم التداول، لأن زيادتها لم تكن سببا فى انخفاضه من الأساس.

وأشار إلى أن تأثيرات قرار خفض التعريفة لم تتضح بعد، وتقييمه الشخصى لمدى استجابة الخطوط الملاحية من عدمه سابق لأونه، إذ بدأ العمل بقرار الخفض مطلع الشهر الجارى فقط، ولم تنته الخطوط الملاحية من تحليل قرار الخفض، وفقاً لخططها المستقبلية.

فى سياق آخر، أوضح دراز، أن اختيار الشركة إدراج نشاط الاستثمار العقارى ضمن أغراضها، جاء استعداد للفوز بالمشروعات العقارية التى قد تطرحها القابضة، وأكد أنه لا يوجد أى مشروعات عقارية للشركة على أرض الواقع.