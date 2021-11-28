«الإسكندرية للحاويات» تقرر الاستمرار فى استغلال أرض «التجارية للأخشاب»

وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالأغلبية على الاستمرار فى استغلال ساحة 33 ألف متر مربع بالمنطقة التجارية للأخشاب، فى حين تحفظ الرئيس التنفيذى اللواء ياسر هيكل على القرار فى ظل عدم الجدوى الاقتصادية.

وأوضحت مذكرة حصلت عليها «المال» أن المجلس وافق على الاستمرار فى خطة الاستغلال بعد المناقشات التى دارت وفقًا لما تم عرضه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 407 لسنة 2021، وما تضمنه تقريرها من جدوى الاستمرار فى التعاقد على الساحة لما يحققه ذلك من عائد مستقبلي، إضافة إلى عنصر الاستقرار.

وفى المقابل بينت المذكرة أن تحفظ اللواء ياسر هيكل على القرار يأتى فى ظل الظروف التشغيلية الحالية ومعدلات التداول المنخفضة، والبدء فى إعداد موانئ جافة، ومحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على رصيفى 55 و100، وميناء أبو قير البحرى بالإضافة إلى استغلال الاستثمار فى الميناء الجاف ببرج العرب، وكذلك البدء فى إنشاء ميناء المكس، الذى سوف يدخل الخدمة خلال عامين، فضلًا عن توقيع تعاقد مع مجموعة cma –cgm الفرنسية لاستغلال الرصيف 55، مشيرا إلى أن كل تلك الأمور تؤكد أن ساحة التجارية للأخشاب لا توجد بها جدوى اقتصادية.

يشار إلى أن «الإسكندرية للحاويات» فازت بالأرض فى مارس الماضى بسعر 70 جنيهًا لكل متر مربع شهريًا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بزيادة سنوية %7، إذ طرحت الهيئة وقتها 9 قطع على مساحة 116 ألف متر مربع فى نشاط الحاويات والبضائع العامة.

كان اللواء ممدوح دراز، رئيس الشركة السابق، قد ذكر فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة طرحت مؤخرًا مناقصة بين شركات المقاولات لتجهيز الأرض، وذلك تمهيدًا لاستغلالها فى تخزين الحاويات.

وتابع: أن فوز الشركة بتلك الساحة سيتبعه الاستغناء عن بعض الساحات الصغيرة التى تقوم بإيجارها بميناءى الإسكندرية والدخيلة، معتبرها بمثابة إضافة للطاقة الاستعابية لها.