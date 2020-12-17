«الإسكندرية للحاويات» تقدم مذكرة لوزير قطاع الأعمال عن أسباب احتجاح العاملين

قال اللواء ممدوح دراز، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، إن الشركة القابضة طالبت بتقديم مذكرة من قبل مجلس الإدارة لشرح موقف الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالشركة على مدار الأيام الأخيرة.

وأضاف دراز في لقائه بالعمال المتظاهرين، أنه تقدم بمذكرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تم رفعها لوزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق للبت فيها.

وأوضح أنه شرح الموقف لوزارة قطاع الأعمال عن أسباب الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها، والتي جاءت بسبب وقف ما يتم صرفه سنويا فور الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية من مكافآت تشجيعية وتميز من الأرباح السنوية للشركة، مرجعا التأخير في البت في موقف العاملين بالشركة إلى انعقاد العديد من الجمعيات العمومية بالشركة القابضة للنقل بالإسكندرية، سواء شركات في النقل البحري أو النقل البري، والتي من انتهت أول أمس فقط.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، أن العاملين بالشركة قاموا خلال الـ7 سنوات الأخيرة بصرف تلك المكافأة فور انعقاد الجمعية العمومية السنوية الي تناقش نتائج أعمال العام المالي المنصرم، مشيرا إلى أن الأجور خلال العام المالي الماضي لم تتحرك، بل تم تخفيضها بنسبة 2% عن العام قبل الماضي، وهو ما جعل العاملين في أشد الحاجة لصرف كامل المكافأة التي كان مقررا توزيعها.

وتابع أن ملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات في غير موضعها بإلغاء تلك المكافآت أو تخفيضها، لافتا إلى أن تلك المكافآت تم تحديدها مسبقا وتم التصديق عليها خلال الجمعية العامة قبل الماضية والتي تم من خلالها مناقشة الموازنة التقديرية للشركة.

وأشار دراز إلى أنه طالب في مذكرته التي تم تقديمها للشركة القابضة للنقل ووزارة قطاع الأعمال بضرورة إلغاء قرار المكافأة التي تصل إلى صرف 21 شهرا، وذلك بسبب التزامات العاملين للجهات المختلفة، خاصة مصالحات البناء وقروض بنكية على العاملين، ليتم الرجوع إلى صرف ما تم اعتماده في الموازنة التخطيطية، حيث تم استبعاد 27 شهرا من مكافأة العاملين.

وتوقع انعقاد اجتماع بين العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري لشئون النقل البحري نبيل دويدار، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال للوصول إلى حلول.

يذكر أن اعتصام عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، دخل يومه الرابع على التوالي بمحطتي مينائي الإسكندرية والدخيلة، دون توقف سير أعمال الشركة.

ويأتي وقفات العمال الاحتجاحية بناء على ما أسموه قرارات الجمعية العامة العادية التي انعقدت السبت الماضي، وتم بموجبها صرف مكافأة التميز ومكافأة تشجيعية بمقدار 21 شهرا، بينما كان المخطط صرف 48 شهرا من نسبة الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام المالي الماضي.