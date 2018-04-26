الإسكندرية للحاويات: تغطية الاكتتاب بنسبة 11.2% وسنفتح مرحلة ثانية

رجب عز الدين أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن تغطية الاكتتاب العام فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 11.2% فقط. وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الاكتتاب فى المرحلة الأولى تم على 125 ألف سهم تقريبًا بقيمة…

رجب عز الدين





أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن تغطية الاكتتاب العام فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 11.2% فقط.

وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الاكتتاب فى المرحلة الأولى تم على 125 ألف سهم تقريبًا بقيمة إجمالية 18.9 مليون جنيه، بينما يتبقى عدد 990 ألف سهم تقريبًا.

وأشارت الشركة إلى أنها ستفتح الاكتتاب مرة أخرى على الأسهم المتبقية بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، الثلاثاء الماضى، على نشرة اكتتاب زيادة رأس المال المصدر للشركة من 739.2 مليون جنيه إلى 744.8 مليون جنيه.

وتبلغ الزيادة المشار إليها 5.58 مليون جنيه موزعة على 1.12 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وقيمة عادلة كحد أقصى 150.7 جنيه.