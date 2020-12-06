«الإسكندرية للحاويات» تضخ 140 مليون جنيه فى «المصرية للمحطات متعددة الأغراض»

ضخت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع – إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى ، استثمارات فى حدود 140 مليون جنيه فى الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، المسؤولة عن حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض 8 أرصفة بميناء الإسكندرية.

وأضافت مصادر مطلعة لـ«المال» أنها ضخت 65 مليون جنيه فى تأسيس شركة المصرية، بالإضافة إلى استثمار أكثر من 74 مليوناً على 6 دفعات بواقع 7 و17 و20 و6 و8 و16 مليون جنيه تقريباً على الترتيب لتمويل العمليات.

وأوضحت أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المحطة تتجاوز 7 مليارات جنيه، شاملة شراء المعدات وتمهيد الأرصفة والتكريك والتعميق، بينما يبلغ رأس المال المدفوع لشركة المشروع حوالى 500 مليون جنيه، والمرخص به 5 مليارات جنيه تقريباً.

ويساهم فى المشروع كل من هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة %34 وهيئة قناة السويس %33 والقابضة للنقل البحرى والبرى %20 وشركة«الإسكندرية للحاويات» %13.

ويقع المشروع على مساحة 560 ألف متر وطول أرصفته 2500 متر، بما يمكن من تداول بضائع فى حدود من 10 إلى 12 مليون طن سنوياً، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 1.2 مليون حاوية سنوياً.

وقالت المصادر إن شركة «الإسكندرية للحاويات» انتهت من تطوير وتكريك المرحلة الأولى من رصيف 96 بحوالى 400 متر، ويتبقى حوالى 350 متر يتم العمل بها حالياً، ومن المقرر الانتهاء منها العام المقبل باستثمارات إجمالية تقدر بحوالى 250 مليون جنيه. وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بنسبة %18.2 لتصل إلى 547.8 مليون جنيه، مقابل 670 مليوناً خلال الفترة المماثلة، كما تراجع صافى الربح %33.6 ليسجل 277.7 مليون جنيه، مقابل 418 مليوناً خلال فترة المقارنة